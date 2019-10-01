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Deprem oluyor sandı, camdan atlamaya kalkıştı!

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.10.2019 18:12 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar’da belediyede çalışan bir kadın saat 16.00 sıralarında deprem olduğunu sanarak binanın yüksek giriş camından atlamaya kalkıştı. Kadın diğer çalışanlar tarafından tutularak aşağıya indirildi.

Deprem oluyor sandı, camdan atlamaya kalkıştı!

Olay, Avcılar Belediye binasında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, belediyede görevli bir kadın çalışan kat içinde bir anda oluşan sallanmayı deprem oluyor sandı. Yaşanan sarsıntı sonrası yüksek girişteki camdan atlamaya kalkışan kadın çalışanı diğer vatandaşlar tutarak, kontrollü bir şekilde aşağıya indirdi.

Yaşanan olayın hemen ardından kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay anını belediye önünde bulunan bir vatandaş anlatarak, “Camdan atlamaya kalkmış müdahale etmiş yanındaki arkadaşları” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Avcılar CAM deprem

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