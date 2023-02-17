Deprem sonrası ertelenmişti! Yalı Çapkını’nın yeni bölümüne 2 yeni oyuncu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri olan Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Şanlıurfa ile Osmaniye’de yıkıma sebebiyet veren 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Milli yas süreci ilan edildi ve diziler yayınlanmadı.

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Yalı Çapkını adlı dizi 17 Şubat Cuma günü de yayınlanmayacak.

OGM Pictures imzalı dizinin son bölümünde Seyran’ın (Afra Saraçoğlu) Pelin’i (Buçe Buse Kahraman) yalıdan kovması büyük ses getirmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni bölümde Seyran, Pelin’le yüzleşecek. Bu arada evdeki dengeler değişecek. Dizinin ekibine de 2 değerli oyuncu katılacak.



Cenan Çamyurdu ile Uğur Demirpehlivan fenomen dizide seyirci karşısına çıkacak.

