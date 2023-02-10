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Deprem sonrası mücadelenin sembol isimlerinden olmuştu! Galatasaray'dan Volkan Demirel'e anlamlı çağrı...

10.02.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin tek yürek olduğu asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ilk gününden itibaren yaptığı yardım çağrıları ve depremzedelere kucak açmasıyla sembol isimler arasında yer alan Volkan Demirel'e Galatasaray'dan çağrı geldi. Galatasaray Basın Sözcüsü Rıza Morova, Volkan Demirel'i kulüp kanalında ağırlamak istediklerini dile getirdi.

Deprem sonrası mücadelenin sembol isimlerinden olmuştu! Galatasaray'dan Volkan Demirel'e anlamlı çağrı...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem sonrası yıkılan binaların ardından binlerce can kaybı yaşanmıştı. Türkiye'nin tek yürek olduğu asrın felaketi olarak adlandırılan afet sonrasında en çok etkilenen illerden biri olan Hatay için birçok yardım çağrısı yapılmıştı.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de yaşanan depremler sonrasında sosyal medya canlı yayınında gözyaşlarıyla yardım istemişti.

Volkan Demirel, Hatay'da durumun çok kötü olduğunu ifade ederek yetkililere seslenmişti.

SEMBOL İSİMLERDEN BİRİ OLDU

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Arama kurtarma çalışmalarına büyük destek veren ve depremzedelerin ihtiyaçlarına elinden geldiğince kucak açan Demirel, afet mücadelesinde sembol isimler arasında yer almıştı.

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GALATASARAY'DAN ANLAMLI DAVET

Tüm Türkiye'nin alkışını alan Volkan Demirel'e Galatasaray Spor Kulübü'nden de anlamlı bir davet geldi.

"GSTV'YE DAVET ETTİK"

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Galatasaray Basın Sözcüsü Rıza Morova, Volkan Demirel'i kulüp kanalında ağırlamak istediklerini dile getirdi. Morova; Futbol +'ya aptığı açıklamada, "Volkan Demirel hepimizi ağlattı. Kendisini GS TV'ye davet ettik. 'Bağlantı yapıp duygularını anlatır mısın? Hem güzel olur. Çünkü taraftarlar seni yanlış tanıdı' dedik" ifadelerini kullandı.

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