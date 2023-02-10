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Deprem sonrası ulaşılamayan köylere giden Yağmur Atacan yoldan paylaştı! "Televizyonlar size görülebilecek şeyleri gösteriyorlar"

10.02.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve arkadaşları off road araçlarıyla deprem sonrası Hatay'da ulaşılamayan köylere giderek yardım götürüyor. Yağmur Atacan yoldan yaptığı paylaşımda "Televizyonlar size görülebilecek şeyleri gösteriyorlar" dedi.

Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu deprem bölgesinde giden isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan oldu. Oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları off road araçlarıyla depremden etkilenen Hatay'a yardım için yola çıktı.

AFAD ile koordineli olarak ulaşılması güç köyleri dolaşarak yardım ulaştıran Atacan gördüklerine dair çok soru gelince yürek dağlayan sözler söyledi.

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Eski oyuncu "Arkadaşlar inanın televizyonlar size görülebilecek şeyleri gösteriyorlar. Burada görülecek bir şey yok arkadaşlar. İnanılmaz" dedi.

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deprem Yağmur Atacan Pınar Altuğ

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