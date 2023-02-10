Depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar! Adana'daki apartman için karar verildi

Depremin etkilediği yerler arasında olan Adana Yüreğir'de inşaat şirketi sıfır binalardaki kusurları kapatmak istedi. İnşaat işçileri beyaz binadaki çatlakları sıvarken kaydedilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayılınca Türkiye’nin dikkatini çekti.

"BİZ BİNAMIZDAN EMİNİZ"

Müteahhit firma yetkilisi, “İnsanlar psikolojik olarak etkilenmesin diye yapmıştık. Ana taşlarda problem yok. Depremle ilgili bütün binalarda zaten analiz yapılacak. Biz binamızdan eminiz” dedi.



BİNADAKİ MÜHÜR KALDIRILDI

Sabah saatlerinde kaymakamlık tarafından mühürlenen bina, öğleden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından açıldı.

Binalarda geniş kaplı analiz yapılacağı öğrenildi. (İHA)

