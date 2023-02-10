HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar! Adana'daki apartman için karar verildi

Depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar! Adana'daki apartman için karar verildi

10.02.2023 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Adana Yüreğir’de yeni binalardaki çatlakların sıvanması tepkilere yol açmıştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından bina önce mühürlendi. Firma yetkilisi ise "İnsanlar psikolojik olarak etkilenmesin diye yapmıştık" dedi. Bakanlık görevlileri tarafından binada yapılan incelemenin ardından kolonlarda sıkıntı olmadığı anlaşıldı ve mühür kaldırıldı.

Depremin etkilediği yerler arasında olan Adana Yüreğir'de inşaat şirketi sıfır binalardaki kusurları kapatmak istedi. İnşaat işçileri beyaz binadaki çatlakları sıvarken kaydedilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayılınca Türkiye’nin dikkatini çekti.

"BİZ BİNAMIZDAN EMİNİZ"

Müteahhit firma yetkilisi, “İnsanlar psikolojik olarak etkilenmesin diye yapmıştık. Ana taşlarda problem yok. Depremle ilgili bütün binalarda zaten analiz yapılacak. Biz binamızdan eminiz” dedi.
image (1)

BİNADAKİ MÜHÜR KALDIRILDI

Sabah saatlerinde kaymakamlık tarafından mühürlenen bina, öğleden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından açıldı.

3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar... 3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...

Binalarda geniş kaplı analiz yapılacağı öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evim depreme dayanıklı mı? AFAD deprem riski sorgulama ekranıEvim depreme dayanıklı mı? AFAD deprem riski sorgulama ekranı
İsviçreli deprem bilimciden dikkat çeken 'Türkiye' açıklamasıİsviçreli deprem bilimciden dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması
Depremde 3,5 yaşındaki Miran'ı, babası 29 saat sarılarak kurtardıDepremde 3,5 yaşındaki Miran'ı, babası 29 saat sarılarak kurtardı
Anahtar Kelimeler:
deprem Adana

En Çok Okunan Haberler

3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...

3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...

'Bunlar var ya bunlar sırtlan!' Kendisini tutamadı

'Bunlar var ya bunlar sırtlan!' Kendisini tutamadı

'Belediye personeli yardımları çaldı' iddiası... "Vicdansızların yeri yok"

'Belediye personeli yardımları çaldı' iddiası... "Vicdansızların yeri yok"

'Telefonumdan 61 kişi sildim çünkü...' Yürek yakan sözler

'Telefonumdan 61 kişi sildim çünkü...' Yürek yakan sözler

Herkesi ağlatan 'pide' fotoğrafı!

Herkesi ağlatan 'pide' fotoğrafı!

Bir maaşlarını Türkiye’ye bağışlayacaklar! ‘20 yıl önceki iyiliğe karşılık veriyoruz’

Bir maaşlarını Türkiye’ye bağışlayacaklar! ‘20 yıl önceki iyiliğe karşılık veriyoruz’

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.