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Deprem uzmanından ezber bozan 'İstanbul' açıklaması

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 08.10.2019 09:42 | Son Güncelleme

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ’İstanbul Deprem Sakıncası, Depremden Nasıl Kurtulunur?’ isimli seminerde depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ercan İstanbul’da daha küçük iki deprem beklediklerini belirterek, "Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok" dedi.

Deprem uzmanından ezber bozan 'İstanbul' açıklaması

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan katıldığı bir seminerde İstanbul’da beklenen deprem ile alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. PERPA Ticaret Merkezi Mithat Yümlü Toplantı Salonu’nda düzenlenen 'İstanbul Deprem Sakıncası, Depremden Nasıl Kurtulunur?' isimli seminerde konuşan Prof. Dr. Ercan, büyük İstanbul depremi diye bir şey olmadığını ve İstanbul’da daha küçük iki deprem olacağını söyledi. Ercan seminer sonunda 'Korkma (Depremden Korunma Kılavuzu)' isimli kitabını imzaladı.

"BURADA KANITLARIYLA SUNDUK"

İnsanlara gereksiz korku salmamak lazım diyen Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Kaçak yapılar ana yapıyla aynı salınımı yapmazlar ve öncelikli olarak yıkılırlar. Dolayısıyla kaçak yapılar imar barışına sokulmuşsa bir inşaat mühendisine statik proje yaptırıp ana yapıya bağlamalarını öneririm. Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok. İnsanlara gereksiz korku salmamak lazım. Daha küçük olarak iki depremin olacağını burada kanıtlarıyla sunduk " diye konuştu.

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"TÜRKİYE EKONOMİSİNE BÜYÜK ZARAR VERİYOR"

Türkiye’de 8 büyüklüğünden daha büyük bir depremin olamayacağını söyleyen Ercan,

"Bütün Kuzey Anadolu kırığının geçmişinde 8’den daha büyük bir deprem olmamış. Bütün Anadolu yarımadasında ve özellikle İran’dan başlayarak Alpler’e kadar 8 büyüklüğünde bir deprem olmamış. 8-9 büyüklüğündeki depremler genellikle Uzakdoğu’da, Pasifik’te ve Amerika kıyılarında oluyor. Dolayısıyla Türkiye’nin olduğundan daha büyük bir depreme gebeymiş gibi göstermek Türk halkının psikolojisini bozuyor. Aynı zamanda yatırımların Türkiye’den kaçmasına neden oluyor. Hatta gezginlerin Türkiye’ye gelmemesine ve daha az zaman geçirmesine neden oluyor. Türkiye’nin ekonomisine bu tür çığırtkanca yapılan açıklamalar büyük zarar veriyor" şeklinde konuştu.

"HER AN DEPREM OLABİLİR AÇIKLAMALARI BİLİMSEL BİR ŞEY DEĞİL"

Bir deprem bilimci için depremi kestirmek yerini, büyüklüğünü ve zamanını söylemektir ifadelerini kullanan Ercan, "Bir insanın her an deprem olabilir demesi için bilim adamı olmasına gerek yok. Ama bir deprem bilimci için depremi kestirmek demek depremin yerini, büyüklüğünü ve zamanını söylemek demektir. Bu üçünü söyleyebiliyorsan deprem tahmini yapabiliyorsun demektir. Her an deprem olabilir açıklamaları bilimsel bir şey değil " diye konuştu.

Kaynak: İHA

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