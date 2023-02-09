Depremde annesini kaybeden Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'dan açıklama! "Kendi ellerimle abdest aldırdım"

10 ili etkileyen depremin ardından enkaz altında kalanlar kurtulmaya devam ediliyor. Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın annesi ve babası da Hatay’da enkaz altında kalmıştı. Tohma’nın annesi ile ilgili açıklama yapan Seren Serengil hayatını kaybettiğini duyurmuştu ve “Anneciğine saracak kefeni zor buldu Tohma. Duasını okuyacak hoca yok mezarını kazacak kürek yok…” demişti.

“KENDİ ELLERİMLE ABDEST ALDIRDIM”

Mustafa Tohma son paylaşımında "Hayatımın en zor günü canım ANNEMİ toprağa verdim. Kendi ellerimle abdest aldırdım elini sıktım öptüm vedalaştım . Sen beni yalnız bıraktın annem ama gözün arkada kalmasın... Babam Kızın ve Torunun bana emanet, huzurlu uyu melekler yoldaşın... Allah'ım seni cennetine nasip etsin seni çok seviyorum canım annem. Sana hakkım sonuna kadar helal olsun" dedi.

“BİR HAYLİ YARA ALMIŞ”

Mustafa Tohma'nın babası ile ilgili açıklama yapan Seyhan Soylu, "Bir hayli yara almış ve Ankara'ya kız kardeşinin yanına götürülüyor şu anda. Ondan sonra İstanbul'a gidecek. Bunun dışında adamın evi, çiftliği ve arazisi allak bullak olmuş. Ama onun tek duası başka can kaybı olmaması, hayat arkadaşının melek olması” dedi.

“MEZARINI KAZACAK KÜREK YOK”

Seren Serengil yaptığı açıklamada “Babası şükür hayatta ama o da zor yürüyor bir dakika bile yanından ayırmadığı 35 yıllık hayat arkadaşını kaybettiği için sürekli ağlıyor. Bu sabah anne defnedilip İstanbul'a yola çıkılacak. Maalesef naaşı morgta değil yüzlercesi gibi dışarıda duruyor anneciğine saracak kefeni zor buldu Tohma. Duasını okuyacak hoca yok mezarını kazacak kürek yok...

Geceyi can dostumuz ile birlikte şehrin hemen dışında bir parke mağazasında naylonun üstünde yerde yatarak geçiriyorlar sabah annesini defnedip babasını alıp buraya gelecekler. Yaşadıkları şehri evlerini topraklarını anılarını kaybettiklerini geride bırakarak…” demişti.

Seren Serengil Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Sonunda melek gibi bir kayınvalidem oldu dedim gerçekten melek oldu.. Seni çok özleyeceğiz ama çok.." açıklamasına yer verdi.



