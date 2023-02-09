MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Depremde annesini kaybeden Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'dan açıklama! "Kendi ellerimle abdest aldırdım"

Depremde annesini kaybeden Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'dan açıklama! "Kendi ellerimle abdest aldırdım"

09.02.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hayat ve birçok ili etkileyen depremin ardından çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi enkaz altında kalmıştı. Tohma, enkaz altında kalan ve hayatını kaybeden annesinin mezarını paylaştı.

Depremde annesini kaybeden Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'dan açıklama! "Kendi ellerimle abdest aldırdım"

10 ili etkileyen depremin ardından enkaz altında kalanlar kurtulmaya devam ediliyor. Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’nın annesi ve babası da Hatay’da enkaz altında kalmıştı. Tohma’nın annesi ile ilgili açıklama yapan Seren Serengil hayatını kaybettiğini duyurmuştu ve “Anneciğine saracak kefeni zor buldu Tohma. Duasını okuyacak hoca yok mezarını kazacak kürek yok…” demişti.

“KENDİ ELLERİMLE ABDEST ALDIRDIM”

Mustafa Tohma son paylaşımında "Hayatımın en zor günü canım ANNEMİ toprağa verdim. Kendi ellerimle abdest aldırdım elini sıktım öptüm vedalaştım . Sen beni yalnız bıraktın annem ama gözün arkada kalmasın... Babam Kızın ve Torunun bana emanet, huzurlu uyu melekler yoldaşın... Allah'ım seni cennetine nasip etsin seni çok seviyorum canım annem. Sana hakkım sonuna kadar helal olsun" dedi.

mm

“BİR HAYLİ YARA ALMIŞ”

Mustafa Tohma'nın babası ile ilgili açıklama yapan Seyhan Soylu, "Bir hayli yara almış ve Ankara'ya kız kardeşinin yanına götürülüyor şu anda. Ondan sonra İstanbul'a gidecek. Bunun dışında adamın evi, çiftliği ve arazisi allak bullak olmuş. Ama onun tek duası başka can kaybı olmaması, hayat arkadaşının melek olması” dedi.

seren-serengil

“MEZARINI KAZACAK KÜREK YOK”

Seren Serengil yaptığı açıklamada “Babası şükür hayatta ama o da zor yürüyor bir dakika bile yanından ayırmadığı 35 yıllık hayat arkadaşını kaybettiği için sürekli ağlıyor. Bu sabah anne defnedilip İstanbul'a yola çıkılacak. Maalesef naaşı morgta değil yüzlercesi gibi dışarıda duruyor anneciğine saracak kefeni zor buldu Tohma. Duasını okuyacak hoca yok mezarını kazacak kürek yok...

seren-serengil1

Geceyi can dostumuz ile birlikte şehrin hemen dışında bir parke mağazasında naylonun üstünde yerde yatarak geçiriyorlar sabah annesini defnedip babasını alıp buraya gelecekler. Yaşadıkları şehri evlerini topraklarını anılarını kaybettiklerini geride bırakarak…” demişti.

seren-serengil2

Seren Serengil Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Sonunda melek gibi bir kayınvalidem oldu dedim gerçekten melek oldu.. Seni çok özleyeceğiz ama çok.." açıklamasına yer verdi.

seren1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maraş'a yardım istedi! '100 yılın en büyük depremi!'Maraş'a yardım istedi! '100 yılın en büyük depremi!'
Deprem sonrası acı haberi duyurdu! "Kardeşimi kaybettim"Deprem sonrası acı haberi duyurdu! "Kardeşimi kaybettim"
Haluk Levent yapılan bağışları açıkladı! Haluk Levent yapılan bağışları açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil mustafa tohma anne sevgilisi tohma mustafa rahman

En Çok Okunan Haberler

Ayaklarına doladığı bez parçasıyla hayata tutunmuş

Ayaklarına doladığı bez parçasıyla hayata tutunmuş

Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı ve ekledi: ‘Endişe ediyoruz!’

Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı ve ekledi: ‘Endişe ediyoruz!’

Türkiye'den Twitter yönetimine uyarı! Elon Musk'tan açıklama

Türkiye'den Twitter yönetimine uyarı! Elon Musk'tan açıklama

Böyle yanıt verdi: "Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak"

Böyle yanıt verdi: "Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak"

Bolu Belediye Başkanı Özcan talimat verdi! Mühürlenecekler

Bolu Belediye Başkanı Özcan talimat verdi! Mühürlenecekler

CTE'den cezaevinde firar girişimi açıklaması

CTE'den cezaevinde firar girişimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.