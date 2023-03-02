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Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tepki çekti! 'Sırf para kazanmak için...'

02.03.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek videolarıyla ünlenen fenomen Taha Duymaz, depremde Hatay'da enkaz altında kalmış ve depremin 12. gününde Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Cansız bedenine ulaşılana kadar Taha Duymaz hakkında çok sayıda iddia ortaya atılmış ve sosyal medyada tartışmalar yaşanmıştı. Son olarak, depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın YouTube hesabından yapılan paylaşım tepki çekti.

Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tepki çekti! 'Sırf para kazanmak için...'

Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük yıkımların ve can kayıplarının yaşandığı illerden bir tanesi de Hatay'dı. Çektiği yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da depremde Hatay'da enkaz altında kalmıştı. Depremin 12. gününde Duymaz'dan acı haber gelmiş ve Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Fenomenin ölümü sevenlerini ve yakınlarını yasa boğmuştu.

Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığının öğrenildiği ilk andan, cansız bedenine ulaşılana kadar geçen sürede ise hakkında sosyal medyada çok sayıda iddia ortaya atılmış ve farklı isimlerin katıldığı tartışmalar yaşanmıştı.

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"TAHA DUYMAZ ANISINA DERLEME VİDEOLARI..."

Taha Duymaz'ın vefat haberinin gelmesinin ardından son olarak YouTube hesabından bir paylaşım yapıldı. 2 gün önce paylaşılan videonun başlığı ise "Taha Duymaz anısına derleme videoları..." oldu.

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Söz konusu videonun başında ise "Merhaba arkadaşlar. Taha Duymaz'ın videolarını bir arada toplu şekilde güzel bir anı olarak kalması için derleme videosu yapmak istedim." yazısı yer aldı.

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TEPKİ ÇEKTİ! 'SIRF PARA KAZANMAK İÇİN...'

Paylaşılan videonun altına çok sayıda yorum yapılırken pek çok sosyal medya kullanıcısı ise videoya tepki gösterdi. Bazı yorumlarda "Sırf para kazanmak için saçma sapan videolarını koymuşlar çocuğun" ifadeleri yer alırken bazı kullanıcıların ise "Neden ki yani ne anlamı var bunun" dediği görüldü. Yorumlar arasında "Adam ölmüş bir de Taha abinin hesabına göz dikmiş" ve "Kanalının hemen satılması hiç hoş değil. Çocuğun çok emeği var. Mezarında kemikleri sızlıyordur şimdi. Yazıklar olsun size." ifadeleri de yer aldı.

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