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Depremzede 'Oğlumu o enkazdan çıkardı' demişti! Oyuncu Serhat Teoman paylaştı: Oğlunu enkazdan benim kurtardığımı dile getirmiş ama...

20.02.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depreme Hatay'da yakalanan 46 yaşındaki Gülümser Akti, eşini enkaz altında kaybetti. Gülümser Akti oğlunu kurtaran kişinin ise oyuncu Serhat Teoman olduğunu söyledi. Oyuncu Teoman ise açıklama yaparak bir yanlış anlaşılma olabileceğini söyledi.

Depremzede 'Oğlumu o enkazdan çıkardı' demişti! Oyuncu Serhat Teoman paylaştı: Oğlunu enkazdan benim kurtardığımı dile getirmiş ama...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem büyük yıkıma sebep oldu. Depremzede Gülümser Akti "Hayatımın anlamı her şeyim eşimi kaybettim. Oyuncu Serhat Teoman gelmiş oğlumu melek gibi hastaneye uçurmuş. Oğlumun canını o kurtardı" deyince ünlü oyuncu gündem oldu.

Yaşadıklarını anlatan depremzededen sonra açıklama yapan oyuncu bir yanlış anlama olabileceğini söyledi.

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Serhat Teoman açıklamasında, "Bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim. Depremzede Gülümser Hanım oğlunu enkazdan benim kurtardığımı dile getirmiş ama sanırım bir benzetme yaşandı o zor anlarda. Kurtaran kişiden Allah razı olsun. Gülümser Hanım ve oğlu ile birlikte tüm depremzedelere acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

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