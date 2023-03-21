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Depremzedelerin umutları çadır kentte oluşturulan "sokak"ta yeşeriyor

21.03.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Stadyumu çevresinde kurulan çadır kentteki bazı depremzedeler, "Umut Sokağı" adını verdikleri alana, "Yaşamın olduğu her yerde umut da vardır.", "Her şeyin yok olduğu anda bile umut vardır." gibi sözler yazıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da çok sayıda depremzede, AFAD tarafından oluşturulan çadır kentlerde yaşamlarını sürdürüyor.

Depremzedelerin barınma başta olmak üzere tüm ihtiyaçları çeşitli kurumlar tarafından karşılanıyor.

Çadır kentteki bazı depremzedeler, geleceğe dair umutlarını yansıttıkları bir alana "Umut Sokağı" adını verdi.

Buradaki bazı çadırların üzerine "Yaşamın olduğu her yerde umut da vardır.", "Her umut bir duayla çiçeklenir.", "Her şeyin yok olduğu anda bile umut vardır." gibi sözler yazan depremzedelerin, yaşanan felakete rağmen geleceğe dair umutlarını koruması dikkati çekiyor.

"HAYAT BİTTİ DEDİĞİMİZ YERDE ÇOK ŞÜKÜR DEVLETİMİZ YETİŞTİ"

"Umut Sokağı"ndaki çadırlardan birinde kalan afetzede Hatice Ökten, AA muhabirine, depremde evlerinin yıkıldığını ve hayatını kaybeden yakınlarının olduğunu söyledi.

Çadır kente geldiklerinde hiçbir şeylerinin kalmadığını, tüm umutlarını kaybettiklerini belirten Ökten, "Çocuklarımız 'Umutlu olmamız lazım.' dediler. Kızlar buradaki çadırlara yazmaya başladılar, adını da 'Umut Sokağı' koydular. Biz 'Hayat bitti.' dediğimiz yerde çok şükür devletimiz yetişti." dedi.

Depremzede Ayşe Önat ise çocukların çadırlara umuda ilişkin sözler yazdığını, her sabah bu sözleri okuduklarını kaydetti.

Önat, "Her zaman için umut var. Kaderimizde ne varsa onu yaşadık, onu yaşayacağız. İnşallah kısa sürede toparlanırız. Allah'tan hiçbir zaman umut kesilmez. Çok şükür, nefes alıyoruz, hayattayız. Tek tesellimiz bu." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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