Depresyon tedavisi gören Justin Bieber'ın en büyük destekçisi Hailey Baldwin

Hailey Baldwin ile sürpriz bir evlilik yapan Justin Bieber bir süredir depresyon haberleriyle gündemde...

Bieber, uzun süredir kendiyle mücadele içinde. Son olarak Justin Bieber, Instagram’da yaptığı duygusal paylaşımla, ruhsal bir mücadele içinde olduğunu belirterek hayranlarından kendisi için dua etmelerini istemişti.

Bu iddialarla beraber Bieber'ın eşi Hailey Baldwin ile de sorunlar yaşadığı ve boşanmayı düşündükleri, düğünün ise ertelendiği iddia ediliyordu.

Ancak ünlü çift bu iddiaları yalanlayacak cinsten paylaşımlar yaparak iddialara da aynı zamanda bir açıklama yapmadı.

Son olarak ise ünlü çift parkta görüntülendi. Bir süre köpekleriyle birlikte kumsalda dolaşan çift, daha sonra parktaki çimlerin üzerine oturdu.

Bieber'ın başını sürekli öne eğerek oturması ve Baldwin'in ünlü şarkıcının saçlarını okşaması dikkat çekti.

Justin Bieber; daha sonra kollarını açarak Baldwin'in kendisine sarılmasını istedi.

Kocasına uzun uzun sarılan Baldwin'in genç şarkıcıya uzun süre şefkat gösterdiği gözlerden kaçmadı.



