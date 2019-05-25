Depresyondan nasıl kurtulduklarını bu fotoğraflarla kanıtladılar!

Akıl sağlığı ile ilgili konular söz konusu olduğunda, özellikle birçoğu bu semptomları sadece"üzülmek" olarak aşırı basitleştirdiği için depresyon başlığı, hala fikir ayrılıkların yaşandığı bir şey haline geldi. Yaşayanların artık kendini anlatmaktan bıktığı bu konu kimine göre şımarıklık kimine göre üşengeçlik olarak tarif ediliyor halbuki kişinin yaşadığı savaş çok gerçek! Depresyonda olan birçok kişi kendini sosyal çevresinde uzaklaşabilir, işte mutsuz hatta evde bile mutsuz olabilir.

Hele ki evde tek yaşıyorlarsa bu durum kontrolden çıktığı da oluyor. Keza bu tip insanların canını evi toplama fikri bile fazlasıyla sıkabilir.

Şimdi göreceğiniz fotoğrafları çeken insanlar depresyondayken yaşadığı “dağınıklıkları” ve depresyondan kurtulduktan sonra ki “düzenlerini” ilginç karelerle insanların önüne sunuyor. İşte kişilerin depresyondan önce ve sonrası fotoğrafları…



