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Depresyondan nasıl kurtulduklarını bu fotoğraflarla kanıtladılar!

gizemino gizemino
YAŞAM  | 25.05.2019 16:04 | Son Güncelleme

Ruh ve zihin sağlığı her şeyden önce gelir. Fakat bazen zor hayat şartları ya da yaşanan kötü deneyimler insanları depresyona sürükleyebilir. Böyle durumlarda bu tip insanlar herkesten elini ayağını çeker ve evde bir başlarına yaşamak isteyebilirler. İşte bu fotoğraflarda da insanların depresyondayken yaşadığı ortamı ve depresyondan çıktıktan sonra nasıl bu ortamı değiştirdiklerine şahit olacaksınız!

Depresyondan nasıl kurtulduklarını bu fotoğraflarla kanıtladılar!

Akıl sağlığı ile ilgili konular söz konusu olduğunda, özellikle birçoğu bu semptomları sadece"üzülmek" olarak aşırı basitleştirdiği için depresyon başlığı, hala fikir ayrılıkların yaşandığı bir şey haline geldi. Yaşayanların artık kendini anlatmaktan bıktığı bu konu kimine göre şımarıklık kimine göre üşengeçlik olarak tarif ediliyor halbuki kişinin yaşadığı savaş çok gerçek! Depresyonda olan birçok kişi kendini sosyal çevresinde uzaklaşabilir, işte mutsuz hatta evde bile mutsuz olabilir.

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Hele ki evde tek yaşıyorlarsa bu durum kontrolden çıktığı da oluyor. Keza bu tip insanların canını evi toplama fikri bile fazlasıyla sıkabilir.

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Şimdi göreceğiniz fotoğrafları çeken insanlar depresyondayken yaşadığı “dağınıklıkları” ve depresyondan kurtulduktan sonra ki “düzenlerini” ilginç karelerle insanların önüne sunuyor. İşte kişilerin depresyondan önce ve sonrası fotoğrafları…

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