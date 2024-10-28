Derbi golle başladı! Galatasaray, Beşiktaş karşısında 17 yıl sonra bir ilki başardı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Beşiktaş ağlarına kafa golü atan davinson sanchez, 2007'den sonra bir ilki başardı.
Semih Kılıçsoy'un Mauro Icardi'ye yaptığı faul sonrası sarı - kırmızılılar serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Gabriel Sara, açtığı ortada Davinson Sanchez, Ersin Destanoğlu'nun mağlup ederek takımını derbide 1-0 öne geçirdi.
2007'den bu yana Beşiktaş'a kafayla gol atan ilk stoper Emre Aşık'tan sonra skoru 1-0'a getiren Davinson Sanchez