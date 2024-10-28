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Derbi golle başladı! Galatasaray, Beşiktaş karşısında 17 yıl sonra bir ilki başardı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.10.2024 20:39
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Trendyol Süper Lig'in 10.haftası dev derbiye sahne oldu. Lider Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin 13. dakikasında topu kafayla ağlara gönderen Davinson Sanchez, sarı - kırmızılılarda 2007'den sonra bir ilke imzasını attı.

Derbi golle başladı! Galatasaray, Beşiktaş karşısında 17 yıl sonra bir ilki başardı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Beşiktaş ağlarına kafa golü atan davinson sanchez, 2007'den sonra bir ilki başardı.

DERBİ GOLLE BAŞLADI

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Semih Kılıçsoy'un Mauro Icardi'ye yaptığı faul sonrası sarı - kırmızılılar serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Gabriel Sara, açtığı ortada Davinson Sanchez, Ersin Destanoğlu'nun mağlup ederek takımını derbide 1-0 öne geçirdi.

2007'DEN SONRA BİR İLK

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2007'den bu yana Beşiktaş'a kafayla gol atan ilk stoper Emre Aşık'tan sonra skoru 1-0'a getiren Davinson Sanchez

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beşiktaş davinson sanchez galatasaray
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