Derbi haftası sonrası Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar: 6 puanlık olay tahmin! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig’de 11. hafta, hem derbi heyecanı hem de zirve yarışına yön verecek skorlarla geride kaldı. Haftanın en çok merak edilen iki dev karşılaşmasında lider Galatasaray son haftaların formda ekibi Trabzonspor'u konuk ederken, Beşiktaş sahasında ezeli rakiplerinden Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

ZİRVEDE PUANLAR PAYLAŞILDI

Namağlup lider Galatasaray, RAMS Park’ta Trabzonspor’u konuk etti. İki güçlü ekibin karşılaşmasında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar 29 puana yükselirken, Trabzonspor puanını 24’e çıkardı ve haftayı 3. sırada kapattı.

FENERBAHÇE’DEN TARİHİ GALİBİYET

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan haftanın diğer dev maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısında 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle skoru 3-2’ye getirdi ve büyük bir geri dönüşe imza attı. Bu galibiyetle Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü.

DİKKAT ÇEKEN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

Avrupa liglerinde takımların performanslarını ve transfer hamlelerini istatistiksel olarak değerlendiren Euro Club Index, Süper Lig’de sezon sonunda kimin mutlu sona ulaşacağını öngördü.

ÜST ÜSTE 4. ŞAMPİYONLUK...

Analize göre Galatasaray, son üç sezonda olduğu gibi 2025/26 sezonunda da şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Tahmine göre sarı-kırmızılılar ligi 86 puanla tamamlayacak ve şampiyonluk ihtimali yüzde 77.1 olarak gerçekleşecek.

FENERBAHÇE: 80 PUAN

Bu tahmine göre, Fenerbahçe’nin Galatasaray’ın hemen arkasında ligi 80 puanla ikinci sırada tamamlaması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk olasılığı yüzde 22.2 olarak açıklandı.

TRABZONSPOR’UN ŞANSI DÜŞÜK

Analize göre Trabzonspor sezonu 62 puanla üçüncü sırada bitirecek. Bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimali ise yalnızca yüzde 0.5 olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ VE SAMSUNSPOR’A MUCİZE GEREK

Beşiktaş’ın şampiyonluk ihtimali yüzde 0.1’de kalırken, siyah-beyazlıların ligi 56 puanla dördüncü sırada bitirmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezonun flaş ekiplerinden Samsunspor da aynı puanla beşinci sırada gösterildi. Kırmızı-beyazlıların şampiyonluk olasılığı da yüzde 0.1 olarak açıklandı.

DÜŞME HATTINDA KRİTİK TABLO

Listenin alt sıralarında ise Kayserispor, Gençlerbirliği ve Karagümrük yer aldı. Tahmine göre Kayserispor 33 puanla, Gençlerbirliği 32 puanla ve Karagümrük 22 puanla sezon sonunda Süper Lig’e veda edecek.

Euro Club Index’in verilerine göre Süper Lig’de şampiyonluk yarışının yine Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçeceği, ancak ipi bir kez daha sarı-kırmızılıların göğüsleyeceği tahmin edildi.