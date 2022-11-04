Derbi öncesi ilginç istatistik! Galatasaray...

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla 12. haftayı beşinci sırada bitirdi.

Beşiktaş ise ligde oynadığı 12 müsabakanın 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sini kaybetti. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 22 puanla 12. haftayı dördüncü sırada tamamladı.

GALATASARAY TAM KADRO

Galatasaray'da derbi öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sarı-kırmızılı takımın ligin 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynadığı müsabakada doğrudan gördüğü kırmızı kart sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2 maç men cezası verdiği ve yapılan itiraz üzerine TFF Tahkim Kurulunun cezasını 1 maça indirdiği Abdülkerim Bardakcı, yarın takımdaki yerini alabilecek.

Galatasaray'da tedavileri tamamlanan ve takımla çalışmalara katılan Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir de derbinin kadrosunda bulunabilecek.

OKAN BURUK VE BİRÇOK FUTBOLCUNUN İLK DERBİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verecek.

Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş forması altında çok sayıda derbi oynayan Okan Buruk, yarın teknik direktör olarak ilk derbisinde görev yapacak.

Galatasaray'da futbolcular Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi, Milot Rashica, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Mathias Ross, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Emin Bayram, görev verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk derbilerine çıkacak.

SAHASINDAKİ SON 5 MAÇTA BEŞİKTAŞ'A YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında yaptığı son 5 derbide mağlup olmadı.

Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda, 27 Şubat 2017'de yapılan maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu derbilerde 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, sahasında 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2-0, 2020-2021 sezonunda 3-1, 2021-2022 sezonunda 2-1'lik skorlarla mağlup ettiği Beşiktaş ile 2019-2020 sezonunda 0-0 berabere kaldı.

MUSLERA VE KEREM AKTÜRKOĞLU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmeleri durumunda 14. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

