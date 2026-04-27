SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Derbi sonrası yerden yere vurdu! Rıdvan Dilmen'den 'İsmail Kartal' çıkışı

Galatasaray'a kaybedilen derbi sonrası Fenerbahçe takımını eleştiren Rıdvan Dilmen'den 'İsmail Kartal' çıkışı geldi: "Bizim amblemimiz bunu hak etmiyor"

Devrim Karadağ

Süper Lig'de sezonunn düğümü dün akşam oynan dev derbiyle büyük ölçüde çözüldü. Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken bitime 3 hafta kala puan farkını 7'ye yükseltti. Sarı-kırmızılıların 26. şampiyonluğuna ulaşmasına için sadece 3 puan kalırken, Fenerbahçe'de ise moraller bozuldu.

Maçın ardından Sports Digitale kanalında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin sahadaki duruşunu ve kulübün genel yapısını eleştirdi.

Derbi sonrası yerden yere vurdu! Rıdvan Dilmen den İsmail Kartal çıkışı 1

Derbi skorunun Fenerbahçe kimliğine yakışmadığını ifade eden Dilmen, geçmişteki mücadeleci ruhun sahada olmadığını savundu ve "Fenerbahçe ne ilk ne de son kez şampiyonluğu kaybediyor ki yıllardır olamıyor. Ben şampiyonluğun kaybedildiğine tabii ki üzülürüm." dedi.

İSMAİL KARTAL ÇIKIŞI

İsmail Kartal çıkışıyla dikkat çeken Dilmen, "Fakat İsmail Kartal'ın, 6 puan geride oynayıp 10 kişi kalan Fenerbahçe'siyle şampiyonluğu kaybetmesini isterim. Takımda bir şey vardı. Geçmişe döndüğümüz zaman çok örneklerini veririm ama şu örneği veremem. Bakın 5-1 Galatasaray Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'yi yendi. Maçta Fenerbahçe'nin 6-7 tane net pozisyonu vardı. Tarihe geçecek bir skorla bitti. Ben 3-0'dan 4-3'ler vesaire 4-1 onlara falan girmeyeceğim daha. Bizim amblemimiz bunu hak etmiyor." diye konuştu.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Derbi sonrası yerden yere vurdu! Rıdvan Dilmen den İsmail Kartal çıkışı 2

"MOURİNHO VEYA PEP GELSİN YİNE BİR ŞEY OLMAZ"

Fenerbahçe’nin sorununun sadece teknik direktör ismi olmadığını, sistemin ve konjonktürün değişmesi gerektiğini belirten Dilmen, dünyaca ünlü hoca tercihlerine şu sözlerle değindi:

"Fenerbahçe’nin yıllardır yaptığı hatayı yapmayın. Tedesco değil, Jose Mourinho’yu getirdin bir şey olmadı. Pep City’i bıraksın gelsin yine bir şey olmaz. Fenerbahçe’nin bu konjönktüründe olmaz. Okan Buruk’un futbol aklı yok mu? Sergen hocanın yok mu? Benim, İsmail hocanın aklı yok mu? Bizim yapamadığımızı yöneticiler yapacak."

Derbi sonrası yerden yere vurdu! Rıdvan Dilmen den İsmail Kartal çıkışı 3

'AKİL İSİMLER' ÇAĞRISI

Sarı-lacivertli kulübün "akil isimlere" ihtiyacı olduğunu vurgulayan Dilmen, yönetimin artık somut adımlar atması gerektiğini söyledi:

"Mesele Sadettin Bey değil, başka bir isim değil. Akil isimleri buyursun Fenerbahçe’ye yol göstersin. Fenerbahçe’de Aykut’la Oğuz gönderildi. Doğru karar da değildi. Acil eylem planı lazım. Akil isimleri buyursun Fenerbahçe’ye yol göstersin."

Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Rıdvan Dilmen fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.