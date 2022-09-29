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Derbilerde deplasman seyircisi yasaklandı mı? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçlarına misafir takım seyircisi alınmayacak mı?

29.09.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derbilere ilişkin İstanbul Valliği'nden son dakika açıklamasında bulunuldu. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sarı lacivertli taraftarın stada alınmayacağı açıklanmıştı. Valilikten Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçlarına ilişkin yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, Derbilerde deplasman seyircisi yasaklandı mı? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçlarına misafir takım seyircisi alınmayacak mı?

Derbilerde deplasman seyircisi yasaklandı mı? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçlarına misafir takım seyircisi alınmayacak mı?

İstanbuk Valiliği'nden derbi maçlarına ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Konuya ilişkin detaylar merak edildi. Peki, Derbilerde deplasman seyircisi yasaklandı mı? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçlarına misafir takım seyircisi alınmayacak mı?

İstanbul Valiliği'nden yuapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Spor Güvenlik Kurulu’nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul’da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."

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