İstanbuk Valiliği'nden derbi maçlarına ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Konuya ilişkin detaylar merak edildi. Peki, Derbilerde deplasman seyircisi yasaklandı mı? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçlarına misafir takım seyircisi alınmayacak mı?

İstanbul Valiliği'nden yuapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Spor Güvenlik Kurulu’nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul’da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."



