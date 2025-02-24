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Derbinin hakemi Vincic için olay sözler! Ahmet Çakar: "Eyyamın kralını yaptı"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.02.2025 23:10
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Nefes kesen Galatasaray Fenerbahçe derbisinde gözler yabancı hakem Slavko Vincic'in üzerindeydi. 90 dakikanın bitiş düdüğüyle birlikte Sloven hakemin performansı masaya yatırılırken, spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

Derbinin hakemi Vincic için olay sözler! Ahmet Çakar: "Eyyamın kralını yaptı"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nefes kesti. Gol sesi çıkmayan müsabakaya yüksek fizik mücadelesi damga vururken; maçı 55 yıl aradan sonra ilk kez bir yabancı hakem yönetti. Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldığı dev derbide, Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlendi.

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AHMET ÇAKAR: "VİNCİC EYYAMIN KRALINI YAPTI"

Maçta 7 sarı kart gösteren ve Fenerbahçe'nin attığı bir golü faul sebebiyle saymayan Vincic'in yönetimini Ahmet Çakar değerlendirdi.

YouTube'daki Sözde Futbol programında açıklamalarda bulunan Çakar "Hakem, belli oranda takdir haklarını ufak ufak ufak Fener'e kullandı. Ama Galatasaray’ı da skor anlamında boğdurmadı. Fenerbahçe'ye de skor anlamında bir kıyak yapmadı. Eyyamın kralını yaptı" ifadelerini kullandı.

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Hakem Ahmet Çakar fenerbahçe galatasaray
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