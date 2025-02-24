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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bitti, Mourinho soluğu Slavko Vincic'in odasında aldı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.02.2025 22:27
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de evinde Fenerbahçe ile berabere kalırken, 6 puanlık farkı korudu ve ikili averajı da elde etti. Sarı-kırmızılılar ligdeki yenilmezlik serisini de 25 maça çıkardı. Zorlu müsabakanın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Slavko Vincic'in odasına giderek görüşme gerçekleştirmek istedi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bitti, Mourinho soluğu Slavko Vincic'in odasında aldı!

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, böylece puanını 64’e çıkardı ve şampiyonluk yarışındaki rakibiyle aradaki 6 puanlık farkı da korudu. Ligin ilk yarısında Kadıköy’deki maçı 3-1 kazanan Aslan bu sonuçla ikili averajı aldı.

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TOPLAM 7 KART GÖSTERDİ

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Sloven Slavko Vincic, müsabakada toplam 7 sarı kart gösterdi. Bu kartların 5’ini sarı-kırmızılı futbolcular, 2’sini de sarı-lacivertli futbolcular gördü.

Bu mücadeleyle birlikte 55 yıl sonra Süper Lig’de oynanan bir derbide yabancı hakem görev yaptı. Ayrıca iki takım arasında ligde 18. kez de yabancı hakem düdük çaldı.

JOSE MOURINHO HAKEM ODASINA GİTTİ

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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, maçın bitiş düdüğünün ardından Slavko Vincic'in hakem odasına gitti. Portekizli çalıştırıcının hakemle kısa bir konuşma yapmak istediği için gittiği ifade ediliyor.

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