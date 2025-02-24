Zirve yarışında işler değişmedi, hesaplar masada aynı kaldı! Galatasaray ile Fenerbahçe sahadan eşitlikle ayrıldı...

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. İki ezeli rakibin düellosu tüm Türkiye'yi ekran başına bağladı. Zirvede rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan Okan Buruk ve öğrencileri, taraftarı önünde sarı-lacivertlileri devirip puan farkını 9'a çıkartmak istiyordu. Mourinho ve öğrencileri ise 3 puanı alarak ligdeki farkı eritmenin niyetindeydi. Çok fazla pozisyonun yaşanmadığı maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe maçın 12. dakikasında Galatasaray karşısında öne geçti ancak pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

İLK YARIDA İSABETLİ ŞUT YOK

Galatasaray-Fenerbahçe maçı, 2014/15 sezonundan bu yana ilk yarısında isabetli şut, korner ve ofsayt olmayan ilk Süper Lig maçı oldu.

LEMINA VE EREN İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Mario Lemina ve Eren Elmalı, bu sezon ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 24. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında giyen iki futbolcu, söz konusu mücadelenin 2. yarısında oyuna dahil oldu.

FRANKOWSKI VE EREN'İN İLK DERBİ HEYECANI

Yeni transferler Przemyslaw Frankowski ile Eren Elmalı, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekipte diğer yeni transferler Ahmed Kutucu ve Carlos Cuesta ile kadroda olmasına rağmen daha önce derbide forma giymeyen kaleci Günay Güvenç ve Yusuf Demir, yedekler arasında ilk heyecanı yaşamak için bekledi.

ICARDI TRİBÜNLERİ SELAMLARI

Sakatlığından dolayı sezonu kapatan sarı-kırmızılı takımın yıldızı Mauro Icardi, RAMS Park'ta taraftarı selamladı.

Müsabaka öncesinde sahaya çıkan Arjantinli futbolcu, kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı eşliğinde tribünleri gezdi. Taraftarlar, Icardi'ye büyük sevgi gösterisinde bulundu.

DERBİDE 55 YIL SONRA YABANCI HAKEM DÜDÜK ÇALDI

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 55 yıl aradan sonra bir yabancı hakem görev yaptı.

İki takım arasında profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana yapılan 17 derbide yabancı hakem düdük çaldı. Son olarak 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide yabancı hakem düdük çaldı. Söz konusu derbiden 55 yıl sonra takımlar yabancı hakem idaresinde maça çıktı.

Karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlendi.

DERBİYİ 25 YABANCI BASIN MENSUBU TAKİP ETTİ

Türkiye'nin dünya futbolunda en çok ilgi çeken müsabakası olan derbi için 25 yabancı basın mensubu izledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği aracılığıyla derbi için Fransa, İsveç, Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, Filistin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, İspanya, Romanya ve Danimarka'dan toplamda 25 muhabir, foto muhabiri ve kameraman akreditasyon yaptırdı.