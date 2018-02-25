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Derbiye saatler kaldı! Ünlüler hangi takımı tutuyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.02.2018 11:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine saatler kaldı. Peki ünlü isimler hangi takımı tutuyor?

Türkiye'de futbol sevdası bir başka. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki ezeli rekabet ligde bu sene de müthiş bir mücadeleye sahne oluyor.

Herkes gibi ünlülerin de gönül verdiği renkler var. İşte ünlüler ve tuttukları takımlar...

Hangi ünlü hangi takımı tutuyor?

1 / 52

Bade İşçil

Bade İşçil
Fenerbahçe
2 / 52

Hacı Sabancı

Hacı Sabancı
Beşiktaş
3 / 52

Gökçe Bahadır

Gökçe Bahadır
Fenerbahçe
4 / 52

Burak Özçivit

Burak Özçivit
Fenerbahçe
5 / 52

Ata Demirer

Ata Demirer
 Galatasaray
6 / 52

Ebru Şancı

Ebru Şancı
Galatasaray
7 / 52

Beyaz

Beyaz
Fenerbahçe
8 / 52

Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu
 Galatasaray
9 / 52

Hazal Kaya

Hazal Kaya
Beşiktaş
10 / 52

Sarp APAK

Sarp APAK
Beşiktaş
11 / 52

Hadise

Hadise
Galatasaray
12 / 52

Sıla

Sıla
Galatasaray
13 / 52

Murat Boz

Murat Boz
Beşiktaş
14 / 52

Deniz AKKAYA

Deniz AKKAYA
Fenerbahçe
15 / 52

Gülşen

Gülşen
Beşiktaş
16 / 52

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy
Galatasaray
17 / 52

Sibel Can

Sibel Can
Fenerbahçe
18 / 52

Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar
Galatasaray
19 / 52

Beren Saat

Beren Saat
 Galatasaray
20 / 52

Ece Erken

Ece Erken
Beşiktaş
21 / 52

Hülya Avşar

Hülya Avşar
Beşiktaş
22 / 52

Mehmet Ali Erbil

Mehmet Ali Erbil
Fenerbahçe
23 / 52

Erkan Can

Erkan Can
Bursaspor
24 / 52

Şevval Sam

Şevval Sam
Beşiktaş
25 / 52

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz
Fenerbahçe
26 / 52

Demet Akalın

Demet Akalın
Beşiktaş
27 / 52

Kıraç

Kıraç
Fenerbahçe
28 / 52

Mahsun Kırmızıgül

Mahsun Kırmızıgül
 Galatasaray
29 / 52

Ozan Güven

Ozan Güven
Fenerbahçe
30 / 52

Mehmet Aslan

Mehmet Aslan
Galatasaray
31 / 52

Nurella

Nurella
Fenerbahçe
32 / 52

Erdal Beşikçioğlu

Erdal Beşikçioğlu
Gençlerbirliği
33 / 52

Şevket Çoruh

Şevket Çoruh
Fenerbahçe
34 / 52

Ahmet Kural

Ahmet Kural
Denizlispor
35 / 52

Aysun Kayacı

Aysun Kayacı
Galatasaray
36 / 52

Murat Cemcir

Murat Cemcir
Fenerbahçe
37 / 52

Berrak Tüzünataç

Berrak Tüzünataç
Galatasaray
38 / 52

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli
Galatasaray
39 / 52

Şükran Ovalı

Şükran Ovalı
Beşiktaş
40 / 52

Amine Gülşe

Amine Gülşe
Galatasaray
41 / 52

Ümit Besen

Ümit Besen
Fenerbahçe
42 / 52

İlber Ortaylı

İlber Ortaylı
Beşiktaş
43 / 52

Hande Erçel

Hande Erçel
Fenerbahçe
44 / 52

Ivana Sert

Ivana Sert
Galatasaray
45 / 52

Amine GÜLŞE

Amine GÜLŞE
Galatasaray
46 / 52

Orhan Pamuk

Orhan Pamuk
Fenerbahçe
47 / 52

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu
Galatasaray
48 / 52

Kerem Bürsin

Kerem Bürsin
Galatasaray
49 / 52

Bengü

Bengü
Galatasaray
50 / 52

Alişan

Alişan
Fenerbahçe
51 / 52

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş
Fenerbahçe
52 / 52

Aslıhan Gürbüz

Aslıhan Gürbüz
Galatasaray
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Fenerbahçe Beşiktaş ünlülerin takımları

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