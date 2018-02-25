Derbiye saatler kaldı! Ünlüler hangi takımı tutuyor

Türkiye'de futbol sevdası bir başka. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki ezeli rekabet ligde bu sene de müthiş bir mücadeleye sahne oluyor.

Herkes gibi ünlülerin de gönül verdiği renkler var. İşte ünlüler ve tuttukları takımlar...