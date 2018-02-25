Derbiye saatler kaldı! Ünlüler hangi takımı tutuyor

Türkiye'de futbol sevdası bir başka. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki ezeli rekabet ligde bu sene de müthiş bir mücadeleye sahne oluyor.
Herkes gibi ünlülerin de gönül verdiği renkler var. İşte ünlüler ve tuttukları takımlar...
Hangi ünlü hangi takımı tutuyor?
1 / 52
Bade İşçil
Fenerbahçe
2 / 52
Hacı Sabancı
Beşiktaş
3 / 52
Gökçe Bahadır
Fenerbahçe
4 / 52
Burak Özçivit
Fenerbahçe
5 / 52
Ata Demirer
Galatasaray
6 / 52
Ebru Şancı
Galatasaray
8 / 52
Kenan İmirzalıoğlu
Galatasaray
9 / 52
Hazal Kaya
Beşiktaş
10 / 52
Sarp APAK
Beşiktaş
11 / 52
Hadise
Galatasaray
13 / 52
Murat Boz
Beşiktaş
14 / 52
Deniz AKKAYA
Fenerbahçe
16 / 52
Burcu Esmersoy
Galatasaray
17 / 52
Sibel Can
Fenerbahçe
18 / 52
Şahan Gökbakar
Galatasaray
19 / 52
Beren Saat
Galatasaray
20 / 52
Ece Erken
Beşiktaş
21 / 52
Hülya Avşar
Beşiktaş
22 / 52
Mehmet Ali Erbil
Fenerbahçe
23 / 52
Erkan Can
Bursaspor
24 / 52
Şevval Sam
Beşiktaş
25 / 52
Cem Yılmaz
Fenerbahçe
26 / 52
Demet Akalın
Beşiktaş
28 / 52
Mahsun Kırmızıgül
Galatasaray
29 / 52
Ozan Güven
Fenerbahçe
30 / 52
Mehmet Aslan
Galatasaray
31 / 52
Nurella
Fenerbahçe
32 / 52
Erdal Beşikçioğlu
Gençlerbirliği
33 / 52
Şevket Çoruh
Fenerbahçe
34 / 52
Ahmet Kural
Denizlispor
35 / 52
Aysun Kayacı
Galatasaray
36 / 52
Murat Cemcir
Fenerbahçe
37 / 52
Berrak Tüzünataç
Galatasaray
38 / 52
Meryem Uzerli
Galatasaray
39 / 52
Şükran Ovalı
Beşiktaş
40 / 52
Amine Gülşe
Galatasaray
41 / 52
Ümit Besen
Fenerbahçe
42 / 52
İlber Ortaylı
Beşiktaş
43 / 52
Hande Erçel
Fenerbahçe
44 / 52
Ivana Sert
Galatasaray
45 / 52
Amine GÜLŞE
Galatasaray
46 / 52
Orhan Pamuk
Fenerbahçe
47 / 52
Kenan Doğulu
Galatasaray
48 / 52
Kerem Bürsin
Galatasaray
49 / 52
Bengü
Galatasaray
50 / 52
Alişan
Fenerbahçe
51 / 52
Ebru Gündeş
Fenerbahçe
52 / 52
Aslıhan Gürbüz
Galatasaray
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