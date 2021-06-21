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  4. Derdi evde de bitmiyor! Esra Erol çocuğuyla ilgili büyük korkusunu paylaştı

Derdi evde de bitmiyor! Esra Erol çocuğuyla ilgili büyük korkusunu paylaştı

21.06.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Esra Erol, Instagram'daki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak, küçük oğlunun ona endişe veren bir isteğini paylaştı.

Derdi evde de bitmiyor! Esra Erol çocuğuyla ilgili büyük korkusunu paylaştı

Esra Erol, son dönemde sunuculuktaki başarısı sayesinde bir marka haline dönüşen ender isimlerden biri. Pek de izlenmeyen bir kanalda olağanüstü bir başarı kazanmasını sağlayan evlilik programı, ona inanılmaz fırsatların kapısını açtı. Kısa zamanda büyük kanallara transfer oldu ve evlilik programını çok izlenen bir formata çevirdi. Öyle ki, diğer sunuculara ait evlilik programları bile "Esra Erol" diye anılıyordu. Ne var ki, ani bir kararla bu format yayından kaldırıldı. Ama Esra Erol pes etmedi. Programına "Esra Erol'da" ismiyle devam eden sunucu, rakibi Müge Anlı'ya benzer bir formata geçti. Kayıpları arayan ve aileleri birleştiren Esra Erol, hala rating rekorları kırmaya devam ediyor. Üstelik, izleyicileri onu Instagram'da da yalnız bırakmıyor. Programının ve aile hayatının detaylarını Instagram hesabında paylaşan Esra Erol, eğlenceli paylaşımları sayesinde sosyal medyada da televizyondaki kadar çok seviliyor. Ama son paylaşımı eğlence dolu değil endişe vericiydi.

En büyük korkusu

Esra Erol Ali Özbir

Ünlü sunucu, beş yaşındaki küçük oğlu Ömer Erol'un bir kutuya girdiği anları paylaştı. Ömer Erol için çok eğlenceli olan bu anlar annesi Esra Erol' korku verdi.

Esra Erol

"Allah'ım, inşallah içine su doldurup yüzmeye kalkmaz. Amin." diyen Esra Erol, takipçilerini çok güldürdü.

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