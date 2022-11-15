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  4. Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı! Sonrasında olanlar akıllara durgunluk verdi

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı! Sonrasında olanlar akıllara durgunluk verdi

15.11.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Birjalal Ram isimli adam Jharkhand'da, Parihara Panchayat'ın Kitasoti Khurd köyünde balık tuttuğu esnada bir piton yılanına rastladı. O andan itibaren Bhuiyan'ın sarhoşluğunun etkisiyle yaşananlar, herkesi şaşkına çevirirken, talihsiz adamın hayatta olması, bir mucize olarak değerlendirildi.

Yaşanan bu akıl almaz olayın görüntüleri, sosyal medyada da kısa sürede yayıldı. Videoda, isminin Birjalal Ram Bhuiyan olduğu bildirilen kişinin kendisini bir pitonun pençelerinden kurtarmaya çalıştığı görülüyordu.

SARHOŞTU

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Aslında sarhoş olan Bhuiyan'ın sürüngeni boynuna kendisi dolamış ve ardından ondan kurtulmak için çırpınmaya başlamıştı. Ancak çabaları sonuç vermedi ve Birjalal'ın 14 yaşındaki oğlu Nitish ve arkadaşları onu pitonun sımsıkı pençesinden kurtarmaya çalıştı.

ÇOCUKLAR YETİŞTİ AMA BAŞARAMADILAR

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Nitish ve arkadaşları, yılanı çekmeye çalışsalar da başarılı olamadılar ve Bhuiyan piton hala boğazını çevrelerken içinde olduğu nehre yuvarlandı. Çocuklar, adamı yılanın pençesinden kurtarmak için birkaç kez daha denediler ama çabaları sonuç vermedi.

DAKİKALARCA SÜRDÜ

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Uzun süren bir mücadelenin ardından, Nitish ve arkadaşları nihayet yılanı babasının boynundan çıkarmayı başardılar.

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Bhuiyan ise olaydan sadece hafif yaralarla inanılmaz bir şekilde kurtulmuş oldu. O anların görüntüleri ise şimdi sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan piton

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