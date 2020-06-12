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Deren Talu Akıncı dizisiyle anlaştı! Şükrü Özyıldız ile oynayacak

DİZİ HABERLERİ  | 12.06.2020 15:27 | Son Güncelleme

Defne Samyeli'nın kızı Deren Talu ilk dizi deneyimi için el sıkıştı. Deren Talu başrolünde Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı.

Deren Talu Akıncı dizisiyle anlaştı! Şükrü Özyıldız ile oynayacak

Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu, dizi setlerine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Amerika'da aldığı oyunculuk dersinin yanı sıra Türkiye'ye döndükten sonra usta tiyatrocu Derya Alabora ile çalışan Talu, NTC Medya'nın iddiali dizisi Akıncı'yla el sıkıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; annesinden de tam destek alan Talu, başrolünü Şükrü Özyıldız'ın oynacağı ATV'de ekrana gelecek dizide ilk dizi tecrübesini yaşayacak.

Talu daha önce Yurdaer Okur'la Son Kale Hacıbey adlı uluslararası ortaklı filmde rol almıştı.

Başarılı oyuncu Tolga Tekin'in de kadrosunda yer alacağı Akıncı dizisinin kadın başrol oyuncusu henüz belli olmadı.

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