MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deren Talu bikinili pozlarla sezonu açtı

Deren Talu bikinili pozlarla sezonu açtı

18.04.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 yaşındaki Deren Talu, sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor. Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu yaz sezonunu açtı.

Deren Talu bikinili pozlarla sezonu açtı

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla annesini bile geride bıraktı.

Genç oyuncu, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından son olarak yaz sezonunu açtı. Bikinili pozlarını paylaşan Deren Talu takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

2

Talu'nun pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.

1

Bir süredir Baran Tınaz ile aşk yaşayan Deren Talu, sevgilisiyle samimi pozlarını da sık sık sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Diziden ayrılır ayrılmaz yeni diziyle anlaşmıştı! Partneri de aynısını yaptıDiziden ayrılır ayrılmaz yeni diziyle anlaşmıştı! Partneri de aynısını yaptı
Gizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay olduGizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deren Talu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Korkunç olay! Uzman çavuş evinde ölü bulundu

Korkunç olay! Uzman çavuş evinde ölü bulundu

Akın ediyorlar: Fiyatlar her geçen gün artıyor

Akın ediyorlar: Fiyatlar her geçen gün artıyor

Ortam buz kesti! 'Davul gibi olmuşsun'

Ortam buz kesti! 'Davul gibi olmuşsun'

Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü

Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Kaybolan Esat ortaya çıktı

Kaybolan Esat ortaya çıktı

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.