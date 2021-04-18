Deren Talu bikinili pozlarla sezonu açtı

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla annesini bile geride bıraktı.

Genç oyuncu, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından son olarak yaz sezonunu açtı. Bikinili pozlarını paylaşan Deren Talu takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Talu'nun pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.

Bir süredir Baran Tınaz ile aşk yaşayan Deren Talu, sevgilisiyle samimi pozlarını da sık sık sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor.



