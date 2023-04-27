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Deren Talu ile Baran Tınaz’ın üç yıllık aşkını şiddet mi bitirdi? Tınaz'dan ilk açıklama

27.04.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşletmeci Baran Tınaz ve Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun üç yıllık birlikteliği sürpriz şekilde son buldu. Ayrılık sonrası 'kıskançlık' ve 'darp' iddiaları ise gündeme geldi. Baran Tınaz çıkan haberlerle ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Deren Talu ile Baran Tınaz’ın üç yıllık aşkını şiddet mi bitirdi? Tınaz'dan ilk açıklama

Baran Tınaz, uzun süredir Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftin ilişkisi geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Ayrılığın ardından darp ve kıskançlık iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Baran Tınaz, önceki akşam Bebek'te kameralara takıldı ve hakkında çıkan şiddet iddialarına yönelik açıklama yaptı.

Tınaz, ayrıldığı sevgilisi Deren Talu'nun kardeşi Derin Talu'nun sevgilisinden şiddet olayının kendisi sanılması ile ilgili, "Kesinlikle darp olayı yok. Benimle bir alakası yok. Olayın detayını tam olarak bilmiyorum ben, konuşmam da doğru olmaz" dedi.

baran tınazz

''ASLA BÖYLE BİR DURUM YOK''

Magazin programında Deren Talu ve Baran Tınaz ilişkisi de darp ile bitti gibi haberlerin çıkmasını hatırlatan muhabirlere Tınaz, "Bizim aileye ters bu olaylar. Asla böyle bir durum yok. Deren ile 3 senelik ilişkimiz vardı. Biz ortaklaşa sonlandırma kararı aldık. Asla ve asla darp olayı yok tabii ki. Darp olayı ile ilgili ise tanıklar varmış sanırım, öyle söyleniyor ama varsa da açıklasınlar çünkü ben zan altında kaldım. Benimle bir ilgisi yoktur" diyerek yanlış anlaşılma olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Baran Tınaz Defne Samyeli Deren Talu sevgilisi

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