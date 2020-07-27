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Dereye düşen 5 yaşındaki çocuğun 49 gün sonra ölüm haberi geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2020 11:58 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği piknikte Mudurnu Deresi’ne düşerek akıntıya kapılan ve ailesi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Muhammed Ali Göçen, 49 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Dereye düşen 5 yaşındaki çocuğun 49 gün sonra ölüm haberi geldi

Olay, 9 Haziran 2020’de Yongalık Mahallesi mevki’inden geçen Mudurnu Deresi’nde meydana gelmişti.

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Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Muhammed Ali Göçen, ailesiyle birlikte gittiği dere kenarında oynarken suya düşmüş ve daha sonrasında ailesi tarafından düştüğü yerden kurtarılarak Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Göçen, burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

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Hayati tehlikesi süren küçük Muhammed, 49 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti. Muhammed Ali Göçen’in cenazesinin İstanbul Pendik’e gönderildiği öğrenildi.

İHA

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