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Derin dekolteli müşterisiyle yürek hoplattı! TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'dan yeni dans "İyisin iyisin"

07.07.2023 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Dondurmacı lakaplı TikTok fenomeni Mehmet Dinç, kadın müşterileriyle yaptığı danslarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak sırtını komple açıkta bırakan kıyafetiyle dans eden müşterisine eşlik eden Çılgın Dondurmacı'nın o anları viral oldu.

Çılgın Dondurmacı danslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. TikTok platformunda büyük bir hayran kitlesine sahip olabn Çılgın Dondurmacı, son dansıyla olay oldu. Kadın müşterisi kıvrak dansıyla büyük beğeni topladı.

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TikTok platformunda yaptığı paylaşımlarla fenomen haline gelen Çılgın Dondurmacı, Antalya'da sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

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Antalya'da bulunan dondurma dükkanından paylaşımlar yaparak günden güne tanınırlığını artıran Mehmet Dinç, son dönemin en konuşulan isimlerinden biri oldu.

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KIVRAK DANSI BEĞENİ TOPLADI

Ünlü fenomenin sarışın müşterisiyle dansı oldukça konuşuldu. Sırtını komple açıkta bırakan beyaz kıyafetiyle kıvrak bir şekilde dans eden müşterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı.

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Çılgın Dondurmacı, Antalya'da bulunan dükkanından çektiği videolarla dünyanın dört bir yanından izleyiciye sahip.

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En çok da Arap müşteriler tarafından ilgi gören Çılgın Dondurmacı, her paylaşımıyla büyük beğeni topluyor.

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Ünlü fenomen TikTok'ta 18 Milyon takipçiye sahip.

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