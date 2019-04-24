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Derin Sarıyer: Fikret Kızılok, John Lennon ilham kaynağım!

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EĞLENCE  | 24.04.2019 14:18 | Son Güncelleme

Kent FM ve Mynet işbirliğiyle hazırlanan 101.4 Saatlik Arka Koltuk King Size programına katılan Derin Sarıyer, "Plaklar ve pikaplar bir geri dönüş içerisinde, bu geri dönüş CD'yi çok geri planda bıraktı. Soyut albüm fikrinin fiziksel karşılığı gibi" dedi.

Derin Sarıyer: Fikret Kızılok, John Lennon ilham kaynağım!

Ünlü müzisyen ve sanat direktörü Derin Sarıyer, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

  • Mobilyacılık bizde baba mesleğidir, evimiz bir mobilyacı gibiydi.

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  • Müzik her zaman içimdeydi, profesyonel hayata dökeceğimi de biliyordum, uygun zamanı bekledim.

  • Bülent Ortaçgil, Fikret Kızılok, John Lennon gibi isimler ilham kaynağım oldu.

Derin Sarıyer

  • Konser sonrası grup arkadaşlarımla yediğim yemeğin keyfini hiçbir şeyden alamıyorum.

  • Bu albümün sözlerini okursanız benim nasıl bir insan olduğuma ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Duygu ve düşünce dünyamdan parçalar içeriyor.

Sarıyer, ayrıca 15 Mayıs'ta "Hayattayız Tedavisi Yok" isimli yeni albümünün konserini vereceğini belirtti.

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