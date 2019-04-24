Derin Sarıyer: Fikret Kızılok, John Lennon ilham kaynağım!

Ünlü müzisyen ve sanat direktörü Derin Sarıyer, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
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Müzik her zaman içimdeydi, profesyonel hayata dökeceğimi de biliyordum, uygun zamanı bekledim.
Konser sonrası grup arkadaşlarımla yediğim yemeğin keyfini hiçbir şeyden alamıyorum.
Sarıyer, ayrıca 15 Mayıs'ta "Hayattayız Tedavisi Yok" isimli yeni albümünün konserini vereceğini belirtti.
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