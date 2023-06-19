Derin Talu plajda sere serpe uzandı! Bikinili pozlarıyla mest etti

Son olarak sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet gördüğü haberleriyle gündeme gelen Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor. İddialı tarzıyla dikkat çeken ünlü isim Bodrum tatilinden karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Plajda verdiği pozlarla dikkat çeken ünlü isim bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Derin Talu'nun son gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

19 yaşındaki ünlü isme takipçileri; 'Yakıyor', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Süpersin maşallah sana' gibi yorumlar yapıldı.

Derin Talu, Defne Samyeli ve Eren Talu'nun küçük kızıdır. Çiftin evli kaldığı dönemlerde doğan Derin Talu, daha sonrasında yaşanan ayrılık ile birlikte anne ve babası ayrı bir şekilde büyüdü.

2003 yılında dünyaya gelen Derin Talu modayla ilgileniyor. Defne Samyeli büyük kızı Deren gibi küçük kızı Derin'i de ABD pasaportuna sahip olması için New York'ta doğurdu.

İstanbul'da aldığı lise eğitimi sonrasında iyi bir kariyer planlaması için yurt dışında eğitim almak isteyen Derin Talu, Los Angeles'a gitti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Derin Talu, düzgün fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.





