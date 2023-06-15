HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokak modasının yükselen yıldızı Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

15.06.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor ayakkabı denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Puma'nın rahat, şık, dayanıklı ayakkabılarıyla ayaklarınıza hak ettiği konforu sunmaya ne dersiniz? Yanıtınız, "Evet!" ise doğru yerdesiniz. Sportif şıklığınızı zirveye taşıyacak Puma spor ayakkabılarda kısa süreliğine %35 indirim başladı. Renk renk, her tarza uygun, onlarca modeldeki bu fırsatları kaçırmayın.

Sokak modasının yükselen yıldızı Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yaz aylarının vazgeçilmezi spor ayakkabılar, bu yıl da sokak modasının yükselen yıldızı olarak karşımıza çıkıyor. Ünlü markalar her yıl yepyeni modellerini moda severlerle buluşturuyor. Puma da birbirinden havalı yeni sezon spor ayakkabılarıyla spor severlerin ve moda meraklılarının gönlünü fethediyor. "Hem rahat hem de kombinlerimin havasını yükseltecek kaliteli bir spor ayakkabıya ihtiyacım var." diyenlerdenseniz, %35'e varan Puma indiriminden yararlanmaya ne dersiniz? Sizin için çok sevilen indirimdeki modelleri derledik.

PUMA Kadın Carina 2.0 Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-06-14T224138.795

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel bayıldım."

  • "Beden bir büyük alınabilir. 38 ise 38.5 gibisinden. Çünkü 39 iki beden büyüğü olur."

  • "Elbiselerin altına dahi muhteşem uyum sağlayacak bir ürün."
Ürünü İncele

PUMA X-Ray Speed Low Boot Unisex Yetişkin

Adsız tasarım - 2023-06-14T224334.737

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Severek giyiyorum, içi rahat tabanlı. Beni yormuyor. Renk de unisex, hoş."

  • "Numarası tam ayağıma göre oldu, kaliteli."

  • "Tam numaram ve tam kalıp. Beklediğim gibi çok güzel geldi. Hızlı teslimat yapıldı ve aşırı rahat bir ayakkabı."
Ürünü İncele

PUMA Twitch Runner Trail Winter Koşu Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2023-06-14T224555.924

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteli ve rahat. Ayakta çok hoş duruyor. Tavsiye ederim."

  • "Çok iyi, kaliteli."

  • "Yürüyüş için harika."
Ürünü İncele

PUMA Playmaker Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-06-07T165112.521

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayağıma tam oturdu, herhangi bir sıkışma veya ağrı yapmadı. Topuk desteğiyle de çok rahat bir koşu deneyimi yaşattı."

  • "Görsel olarak da oldukça şık duruyor. Farklı renk seçenekleriyle hem antrenman hem de günlük kullanımda tercih edilebilir."
Ürünü İncele

PUMA Unisex Yetişkin Graviton Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-06-14T224918.903

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün göründüğü gibi geldi. Tek kelimeyle harika. Teşekkürler Amazon."

  • "Tavsiye ederim, bu fiyat için çok iyi spor ayakkabılar! Süper rahat."

  • "Rahat ve hafif, bir beden büyük alın."
Ürünü İncele

PUMA Unisex Rebound Joy Low Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-06-14T225134.752

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Amazon tarafından 24 saat dolmadan hızlıca gönderildi. Ayak numaranız neyse onu alabilirsiniz."

  • "Ayakkabının tabanı çok rahat, ayak numarama göre aldım ve tam oldu."

  • "Tam kalıp, kardeşime aldık. Çok beğendi."
Ürünü İncele

PUMA Herren Court Ultra Sneaker

Adsız tasarım - 2023-06-07T165230.497

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fiyat/performans açısından oldukça başarılı bir ürün. Kalitesi ve dayanıklılığı ile uzun yıllar kullanabileceğim bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum."

  • "İç tabanı oldukça konforlu ve ayağıma tam uydu. Topuk desteği sayesinde uzun yürüyüşlerde bile ağrısız bir deneyim yaşadım.""
Ürünü İncele

PUMA Puma Rebound Joy Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-06-14T230321.949

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sevdim, çok iyi görünüyor ve çok rahat."

  • "Güzel ve rahat, sıcak tutuyor."

  • "Oğluma aldım, bayıldı."
Ürünü İncele

PUMA Rebound Joy Low Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-06-14T225606.962

  • "Mükemmel rahat, kendi numaranızı alın."

  • "Kendim çok memnun kaldığım için eşime de aldım, içi yumuşacık."

  • "Yumuşak rahat bi ayakkabı, tam numaranızı alabilirsiniz."
Ürünü İncele

İndirimler bu kadarla sınırlı değil!

İndirimdeki diğer Puma spor ayakkabı modellerini görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Puma puma ayakkabı puma ayakkabı erkek puma bayan ayakkabı puma beyaz ayakkabı puma erkek ayakkabı puma erkek spor ayakkabı puma kadın ayakkabı puma kadın spor ayakkabı

İş birliği İçerikleri

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapmaya ne dersiniz?

Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapmaya ne dersiniz?

Arabasına düşkün babaların gönlünü fethedecek en iyi hediyeler

Arabasına düşkün babaların gönlünü fethedecek en iyi hediyeler

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Tümünü Gör
Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Yaz kombinlerinizin en güzel eşlikçisi olmaya aday terlikleri keşfedin

Yaz kombinlerinizin en güzel eşlikçisi olmaya aday terlikleri keşfedin

Klasik Babalar Günü hediyelerinden sıkılanlar için kişiye özel hediye önerileri

Klasik Babalar Günü hediyelerinden sıkılanlar için kişiye özel hediye önerileri

Kaliteli bir mat spordaki verimliliğinizi artırır! En iyileri sizin için seçtik

Kaliteli bir mat spordaki verimliliğinizi artırır! En iyileri sizin için seçtik

Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

Tümünü Gör
Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

Müzik keyfinizi taçlandıracak! Su geçirmez JBL Flip6 şimdi indirimde

Müzik keyfinizi taçlandıracak! Su geçirmez JBL Flip6 şimdi indirimde

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

Bu yaz bronz bir tenle göz kamaştırmaya var mısınız? İşte en iyi bronzlaştırıcılar

Bu yaz bronz bir tenle göz kamaştırmaya var mısınız? İşte en iyi bronzlaştırıcılar

Kendinin en iyi versiyonuna ulaşmak isteyenler mutlaka okumalı!

Kendinin en iyi versiyonuna ulaşmak isteyenler mutlaka okumalı!

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapmaya ne dersiniz?

Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapmaya ne dersiniz?

Arabasına düşkün babaların gönlünü fethedecek en iyi hediyeler

Arabasına düşkün babaların gönlünü fethedecek en iyi hediyeler

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Modadan elektroniğe binlerce üründe Babalar Günü Fırsatları devam ediyor

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Malatya'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!

Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı!

Ağır hasarlı binanın asansörü altında kalarak can verdi!

Ağır hasarlı binanın asansörü altında kalarak can verdi!

Kütahya'da trafik kazası: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!

Kütahya'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı!

5 katlı bina korna sesiyle yıkıldı! Görüntüler depremden etkilenen Elazığ'dan...

5 katlı bina korna sesiyle yıkıldı! Yer: Elazığ

İkinci el olarak ağır hasarlı binadan almak istemişti! Bir anda patladı... Korkunç son

İkinci el olarak ağır hasarlı binadan almak istemişti! Bir anda patladı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.