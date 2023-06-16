Fiyatı 1703 TL'ye düştü! Su, rüzgar geçirmez Adidas cekette 420 TL indirim

Yaz kış tercih edebileceğiniz hafif, nefes alabilen, su geçirmez spor bir ceket, gardıropların demirbaşları arasında yer alıyor. Doğada geçirdiğiniz vakitlerde, uzun yürüyüş ve koşularda son derece kullanışlı olan spor ceketler yağmurdan, rüzgardan korur ve konforda hissetmenizi sağlar. Siz de sportif görünümüzü tamamlayacak, kaliteli bir ceket arıyorsanız, spor giyim tutkunlarının favorisi olan Adidas Marathon Ceket'e hazır indirimdeyken bir göz atabilirsiniz. Hem rahat hem de şık bir deneyimin kapılarını aralayan ceket 420 TL üzeri indirimle sizi bekliyor.

Kullanımı kolay, su ve rüzgar geçirmez: Adidas Marathon Jacket Erkek

Kullanıcı yorumları

Adidas Marathon Ceketini kullanan erkek kullanıcılar genellikle pozitif geri bildirimlerde bulunuyorlar. Uzun koşular veya yoğun antrenmanlar sırasında kullanılmak üzere tasarlanan hafif ve nefes alabilen tasarımı takdir ediyorlar. Tam fermuarlı olmasının kolay giyip çıkarmaya olanak tanıdığını belirtiyorlar. Yüksek yakasının soğuktan ve rüzgardan koruduğunu, su itici özelliği sayesinde yağmurda çok rahat ettiklerini ifade ediyorlar. Ceketin yansıtıcı detayları da kullanıcılardan övgü topluyor, düşük ışık koşullarında görünürlüğü artırarak, erken sabah veya geç akşam saatlerinde dışarıda koşmayı daha güvenli hale getiriyor. Adidas Marathon Ceketi kullanan erkek kullanıcıların geneli, ürünün atletik performanslarını artırdığını söylüyor.

Bu içerik 16 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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