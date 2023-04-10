Dert eş anlamlısı nedir? Dert kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dert kelimesi dilimize Farsça dilinden gelip yerleşmiş bir kelimedir. Kelime kökeni Farsçada “derd” kelimesine dayanmaktadır. Türk Dil Kurumuna ait resmi internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük bölümünde dert kelimesi için birden fazla tanım yapılmıştır. İsim türündeki bu tanımlara göre dert kelimesi bir hastalığı ifade etmek için ya da bir sorundan, endişeden bahsedileceği zaman kullanılmaktadır. Eski zamanlarda halk arasındaki günlük konuşma dilinde insan bedeninde çıkan ur ya da yağ bezesi benzeri şişkinlikler için de bu kelimenin kullanıldığı olmuştur.

Dert kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Birden fazla eş anlamı olan kelimelerden biri de dert kelimesidir. Dert eş anlamlısı olan kelimeler Türk Dil Kurumunun dert kelimesi için yaptığı tanımlara karşılık gelir. Bu tanımlara göre dert kelimesi isim türündedir. Hem asıl anlamı ile hem de mecaz anlamı ile kullanılabilir. Derdin eş anlamlısı olan kelimeler aynı zamanda dert kelimesinin tanımı da sayılabilir. Bu kelimeler şunlardır:

Hastalık

Sorun

Bu kelimeler dert kelimesinin eş anlamı olarak cümle içindeki kullanım amaçlarına göre dert kelimesi yerine de kullanılabilir.

Derdin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Dert kelimesi de hem anlamı hem de eş anlamlı karşılıkları çeşitlilik gösteren bir kelimedir. Türkçede bir kelimeyi pekiştirmek için en doğru yöntemlerden biri o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak olacaktır. Derdin eş anlamlıları ile örnek cümleler: