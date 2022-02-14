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'Derviş' olduğu söylenen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'den Sevgililer Günü paylaşımı! Kucağında poz verdi

14.02.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bektaşi tarikatına girdikleri iddia edilen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün Sevgililer Günü pozu sosyal medyayı salladı. Neslihan Atagül kocasıyla dudak dudağa anlarını paylaştı. Atagül ve Kadir Doğulu'nun pozlarına beğeni yağdı. Atagül'ün paylaşımına 30 dakikada 210 bin beğeni geldi.

'Derviş' olduğu söylenen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'den Sevgililer Günü paylaşımı! Kucağında poz verdi

Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz aylarda Bektaşiliğe gönül verdiği ve kendisine de 'Derviş' denildiği gündemdeydi. "Beni tanıyanlar zaten bana ‘Derviş’ derler" diyen Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül'den 14 Şubat paylaşımı geldi.

Neslihan Atagül eşiyle verdiği pek çok pozu üst üste Instagram'da paylaştı. Dubai çöllerinde sevgilisinin kucağında romantik anlar yaşayan Atagül o karesini de paylaşmayı ihmal etmedi.

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Dudak dudağa anlarına da yer veren oyuncu Neslihan Atagül'ün paylaşımına beğeni yağdı.

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Kadir Doğulu Neslihan Atagül
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