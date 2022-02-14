'Derviş' olduğu söylenen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'den Sevgililer Günü paylaşımı! Kucağında poz verdi

Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz aylarda Bektaşiliğe gönül verdiği ve kendisine de 'Derviş' denildiği gündemdeydi. "Beni tanıyanlar zaten bana ‘Derviş’ derler" diyen Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül'den 14 Şubat paylaşımı geldi.

Neslihan Atagül eşiyle verdiği pek çok pozu üst üste Instagram'da paylaştı. Dubai çöllerinde sevgilisinin kucağında romantik anlar yaşayan Atagül o karesini de paylaşmayı ihmal etmedi.

Dudak dudağa anlarına da yer veren oyuncu Neslihan Atagül'ün paylaşımına beğeni yağdı.



