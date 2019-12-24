Derviş Zaim'den genç yönetmenlere "Hata yapmaktan korkmayın" tavsiyesi

VOLKAN KAŞİK - "Tabutta Rövaşata", "Filler ve Çimen" ile "Gölgeler ve Suretler" gibi yapımlara imza atan yönetmen Derviş Zaim, genç meslektaşlarına sezgilerini dinlemeleri ve hata yapmaktan korkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Yönetmen Derviş Zaim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, film festivallerinin kentlerin kültürüne önemli katkılar sağladığını söyledi.

Türkiye'de düzenlenen festivallerin de sinema kültürünün gelişmesine katkıda bulunduğunu belirten Zaim, "Bir kere farklı tarzda filmler burada gösteriliyor, bu filmlerin görülüyor olmasının sinema ve hayat kültürüne katkıda bulunduğu kesin. Çünkü insanın, hayatın maddi taraflarından çok bu tip kültüre dair, manevi taraflarına da ihtiyacı vardır. İşte festivaller bunu sağlayabilecek pınarlardan biridir." dedi.

Zaim, uluslararası yönetmenlerin filmlerinin festivallerde gösterilmesinin de dışarıdan bir bakış sağladığını anlatarak, "Dünyayla hemhal olmak, onlarla alışveriş içinde olmak, bunların düzeyini geliştirmek görevimiz olmalı. Başka türlü dünyayla aynı dili konuşamayız. İşte festivallere gelen bu fimlerin de böyle bir küçük katkısı olduğunu düşünmek gerekir." diye konuştu.