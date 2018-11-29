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Derya Açıkgöz'ten Hadise açıklaması: Bazı şeyler çok özel

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.11.2018 09:52 | Son Güncelleme

Hadise ile küs olduğu konuşulan Derya Açıkgöz geçtiğimiz günlerde AVM'de görüntülendi. Açıkgöz küslük ile ilgili ise "Küslük olmadı öyle bir şey yok zaten" dedi.

Derya Açıkgöz'ten Hadise açıklaması: Bazı şeyler çok özel

Bir dönem ablası Hadise’nin kostüm danışmanı olan Derya Açıkgöz, önceki gün Nişantaşı City's'de kahve içerken görüntülendi.

Gazetecileri görünce şaşıran Derya Açıkgöz, soruları yanıtladı. Moda üzerine çalışmalarını bir süreliğine durduran Açıkgöz; “Yeni sürprizler geliyor kendime zaman ayırmak istedim. İşimi devam ettiriyorum. Şu an giydirdiğim kimse yok kendime zaman ayırdım ama yavaş yavaş işe dönüyorum” dedi.

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HADİSE SORUSUNA NE DEDİ?

Sözcü'nün haberine göre; Açıkgöz küs olduğu konuşulan ablası Hadise'yi tekrar giydirip giydirmeyeceği için ise; “Tabi ki de her zaman. Şu an stylingini yapmıyorum ama her zaman giydirmeye hazırım” dedi.

Kız kardeşler arasında çıkan küslük haberleri hatırlatılan modacı; “Küslük olmadı öyle bir şey yok zaten. Her şey yoluna sıkıntı yok. Bazı şeyler çok özel, özel kalmasını istiyoruz. Annem de gayet iyi. Ama inşallah bir gün hepimizi bir arada göreceksiniz.

Biz her zaman birbirimize destek çıkacağız. Maalesef yalan haberler çıkabiliyor” şeklinde konuştu.

Son olarak Açıkgöz, Hadise'nin yurt dışına taşındığı haberlerini yalanladı.

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