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Derya Baykal, çok konuşulan Ferhan Şensoy paylaşımına açıklık getirdi

09.11.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 ay önce vefat eden usta isim Ferhan Şensoy’un eski eşi Derya Baykal, Şensoy’un ölümü sonrasında yaptığı dikkat çeken paylaşım hakkında konuştu. Derya Baykal, “Bir ağıt olduğu için içimden onu koymak geldi. Fazla anlamlar yüklemeyin, başka bir amaç yok.” dedi.

Derya Baykal, çok konuşulan Ferhan Şensoy paylaşımına açıklık getirdi

Derya Baykal, 3 ay önce vefat eden eski eşi Ferhan Şensoy’un ardından yaptığı paylaşımla ilgili ilk kez konuştu.

70 yaşındaki usta oyuncu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos tarihinde kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetmişti.

1988 yılında Ferhan Şensoy ile nikah masasına oturan, 2004 yılında ise anlaşmalı olarak boşanan Derya Baykal, eski eşine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etmişti.

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64 yaşındaki sanatçı, eski eşi ile birlikte sahneledikleri Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu adlı tiyatro oyunundan bir bölümü Instagram hesabından paylaşmıştı.

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"GÜLE GÜLE USTAM"

Derya Baykal, kalp ve gül emojileri de eklediği duygusal paylaşımına, "Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu oyy... Güle güle ustam" notunu yazmıştı.

Baykal'ın okuduğu, "Ateşlerde yansınlar bizi ayrı koyanlar" sözlerinin de yer aldığı türkü paylaşımına; Zuhal Olcay, Ata Demirer ve Didem Balçın gibi ünlüler de kayıtsız kalmamıştı.

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Ünlü oyuncu, çok konuşulan paylaşımı hakkındaki sessizliğini bozdu. Bu konuda ilk kez konuşan Baykal, şu ifadeleri kullandı:

"BAŞKA BİR AMACI YOK"

“Ferhan’la birlikte oynadığım, çok sevdiğim, iki saf aşığın hikayesini anlatan bir oyundu. Bir ağıt olduğu için içimden onu koymak geldi. Fazla anlamlar yüklemeyin, başka bir amaç yok. Ferhan Şensoy benim çocuklarımın kıymetli babası, torunlarımın dedesi, benim dostum.”

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16 yıllık evlilikleri 2004'te sona eren Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın, Derya Şensoy (31) ve Müjgan Ferhan Şensoy (32) adında iki kızları bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ferhan Şensoy Derya Baykal
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