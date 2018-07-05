MAGAZİN

Derya Şensoy son haliyle herkesi şoke etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncuların iki yıllık 'kaçak aşk oyunu' sonunda bozuldu. İlk kez Datça’da görüntülenen sevgililer, büyük panik yaşadı. Derya Şensoy son haliyle herkesi şoke etti

Derya Şensoy son haliyle herkesi şoke etti

Bu sezon Fox TV ekranlarında 2. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkan Savaşçı dizisinde Yüzbaşı Haydar karakterine hayat veren Sarp Levendoğlu, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkmıştı.

Oyuncu Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy’un 2 yıllık kaçak aşk oyunu sonunda bozuldu. Datça’ya giden sevgililer sobelendi. İlk kez görüntülenen ikili, büyük panik yaşadı…

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Levendoğlu’nun kendi gibi oyuncu Birce Akalay’la 2 buçuk yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen Derya Şensoy’la aşkı tam gaz sürüyor. Aşklarını 2 yıldır gözlerden uzak yaşayan ikili, objektiflere yakalanmamak için tatilde magazin dünyasının akın ettiği Bodrum yerine Datça’yı tercih etti. Uzun süredir kaçak hayatı yaşayan ikili, önceki gün yakalanmaktan kurtulamadı.

DERYA ŞENSOY'UN SON HALİ

Görüntülendiklerinden habersiz romantik anlar yaşayan ikili, daha sonra soluğu denizde aldı. Bir süre yüzerek serinleyen sevgililer, ardından mekanın restoran kısmına geçip yemek yedi.

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Sosyal medyada birlikte paylaşım yapmaktan dahi kaçınan ikilinin Datça tatilinden objektiflere yansıyan kareleri de “Kaçak aşıklar, sonunda ortaya çıktı” dedirtti.

Sıcaktan bunalan sevgililer, denize girerek serinledi. İkili, denizden çıktıkları anlarda görüntülendiklerini fark edince panikledi. Görüntülenerek kaçış planları sarpa saran ünlü çiftin moralinin bozulması dikkat çekti.

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İkili, denizden çıktıkları anlarda görüntülendiklerini fark edince panikledi. Görüntülenerek kaçış planları sarpa saran ünlü çiftin moralinin bozulması dikkati çekti. 28 yaşındaki Derya Şensoy’un bir hayli kilo almış olması gözlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
derya şensoy Sarp Levendoğlu

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