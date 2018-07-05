Derya Şensoy son haliyle herkesi şoke etti

Bu sezon Fox TV ekranlarında 2. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkan Savaşçı dizisinde Yüzbaşı Haydar karakterine hayat veren Sarp Levendoğlu, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkmıştı.

Oyuncu Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy’un 2 yıllık kaçak aşk oyunu sonunda bozuldu. Datça’ya giden sevgililer sobelendi. İlk kez görüntülenen ikili, büyük panik yaşadı…

Levendoğlu’nun kendi gibi oyuncu Birce Akalay’la 2 buçuk yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen Derya Şensoy’la aşkı tam gaz sürüyor. Aşklarını 2 yıldır gözlerden uzak yaşayan ikili, objektiflere yakalanmamak için tatilde magazin dünyasının akın ettiği Bodrum yerine Datça’yı tercih etti. Uzun süredir kaçak hayatı yaşayan ikili, önceki gün yakalanmaktan kurtulamadı.

DERYA ŞENSOY'UN SON HALİ

Görüntülendiklerinden habersiz romantik anlar yaşayan ikili, daha sonra soluğu denizde aldı. Bir süre yüzerek serinleyen sevgililer, ardından mekanın restoran kısmına geçip yemek yedi.

Sosyal medyada birlikte paylaşım yapmaktan dahi kaçınan ikilinin Datça tatilinden objektiflere yansıyan kareleri de “Kaçak aşıklar, sonunda ortaya çıktı” dedirtti.