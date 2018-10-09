MAGAZİN

Derya Tuna'dan itiraf! İbo'nun onu nasıl aldattığını açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.10.2018 16:42 | Son Güncelleme

Kanal D’nin hafta içi her sabah canlı yayınla ekrana gelen programı 4 Kadın Zamanı’n da bugün Derya Tuna’dan büyük bir itiraf geldi

Derya Tuna'dan itiraf! İbo'nun onu nasıl aldattığını açıkladı

İbrahim Tatlıses'in eski sevgilisi Derya Tuna nasıl aldatıldığını ve nasıl yakaladığını ilk kez açıkladı.

Derya Tuna İbrahim Tatlıses tarafından aldatıldığını, gönderdiği çiçeği yakalayarak öğrendiğini anlattı.

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Tuna "Çiçekçide kocaman bir gül buketi gördüm, bakmak istediğimde çiçekçi çocuk panik yaparak çiçeğin kartını benden kaçırdı. Kartta çiçekleri İbrahim Tatlıses'in göndermek için hazırlattığını gördüm.

Kartı delil olarak almak istediğimde ise çiçekçi çocuk İbrahim Bey’in ve benim korkumdan kartı yedi. Aldatılmaya da eyvallah demedim ve bitirdim" dedi.

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