MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Derya Uluğ Instagram'dan paylaştı! İnce beliyle dikkat çekti

Derya Uluğ Instagram'dan paylaştı! İnce beliyle dikkat çekti

22.02.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ kariyerinin yanı sıra Instagram fotoğrafları ve özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Genellikle fiziğini ön plana çıkaran sahne kıyafetleriyle sevenlerinin karşısına çıkan Derya Uluğ'un Instagram'da paylaştığı son fotoğrafta ince beliyle dikkat çekti.

Derya Uluğ Instagram'dan paylaştı! İnce beliyle dikkat çekti

Kanunlar Gibi, Okyanus, Sana Çıkıyor Yollar, Canavar, Ah Zaman gibi şarkıları seslendiren Derya Uluğ son dönemlerin en çok konuşulan şarkıcılarından biri. Instagram hesabını da aktif olarak kullanan Uluğ'un, beyazlar içinde paylaştığı pozundaki ince beli dikkat çekti.

İNCE BELİYLE HAYRAN BIRAKTI

21 Şubat 1986 İzmir doğumlu 36 yaşındaki Derya Uluğ, son paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinden tam not aldı.

Derya Uluğ Instagram'dan paylaştı! İnce beliyle dikkat çekti

Beli açık kıyafet tercih eden Uluğ'un, beyazlar içinde paylaştığı pozuna binlerce beğeni geldi.

Derya Uluğ Instagram'dan paylaştı! Kusursuz fiziği hayran bıraktı

Sahne kıyafetlerinde de ince belini ön plana çıkarak kıyafetler tercih eden Uluğ, fiziğiyle kendisine hayran bıraktı.

Derya Uluğ Instagram'dan paylaştı! İnce beliyle dikkat çekti

Instagram'da, 'deryaulugg' kullanıcı adıyla paylaşım yapan ünlü şarkıcının 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Derya Uluğ Instagram'dan paylaştı! İnce beliyle dikkat çekti

Derya Uluğ Instagram'dan paylaştı! İnce beliyle dikkat çekti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gece yarısı paylaştı! Sosyal medyayı ikiye böldüGece yarısı paylaştı! Sosyal medyayı ikiye böldü
İbo Show'a çıktı! Bambaşka biri olmuşİbo Show'a çıktı! Bambaşka biri olmuş
Survivor'da yangın tüplü müdahale! Survivor'da yangın tüplü müdahale!
Anahtar Kelimeler:
Derya Uluğ Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

Maske zorunluluğu kalkıyor!

Maske zorunluluğu kalkıyor!

Dedektif anne sapığı yakalattı

Dedektif anne sapığı yakalattı

İlginizi Çekebilir

En az iki tanesini yapıyorsunuz! Ölümcül olduğunu bilmiyorsunuz

En az iki tanesini yapıyorsunuz! Ölümcül olduğunu bilmiyorsunuz

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Lösemiden sonra en sık görülen hastalık!

Lösemiden sonra en sık görülen hastalık!

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.