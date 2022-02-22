Derya Uluğ Instagram'dan paylaştı! İnce beliyle dikkat çekti

Kanunlar Gibi, Okyanus, Sana Çıkıyor Yollar, Canavar, Ah Zaman gibi şarkıları seslendiren Derya Uluğ son dönemlerin en çok konuşulan şarkıcılarından biri. Instagram hesabını da aktif olarak kullanan Uluğ'un, beyazlar içinde paylaştığı pozundaki ince beli dikkat çekti.

İNCE BELİYLE HAYRAN BIRAKTI

21 Şubat 1986 İzmir doğumlu 36 yaşındaki Derya Uluğ, son paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinden tam not aldı.

Beli açık kıyafet tercih eden Uluğ'un, beyazlar içinde paylaştığı pozuna binlerce beğeni geldi.

Sahne kıyafetlerinde de ince belini ön plana çıkarak kıyafetler tercih eden Uluğ, fiziğiyle kendisine hayran bıraktı.

Instagram'da, 'deryaulugg' kullanıcı adıyla paylaşım yapan ünlü şarkıcının 1 milyon takipçisi bulunuyor.





