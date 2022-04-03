Derya Uluğ karın dekoltesiyle olay oldu! İrem Derici kendini tutamadı

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ konserlerinin yanı sıra Instagram fotoğrafları ve özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Genellikle fiziğini ön plana çıkaran sahne kıyafetleriyle sevenlerinin karşısına çıkan Derya Uluğ yine sosyal medyayı salladı.

"Sahnede olmanın verdiği mutluluk gözlerden okunuyor mu?" yorumuyla göğsünden karnına kadar inen dekolteli tarzını paylaşan Derya Uluğ'a beğeni yağdı.

Ünlü şarkıcının tarzını gören İrem Derici ise kendini tutamadı ve "Ben karın kaslarından başka bi’ şeye odaklanamadım" dedi.



