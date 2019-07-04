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Derya Uluğ'un 3 Temmuz paylaşımı sonrası konseri iptal oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2019 16:34 | Son Güncelleme

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Derya Uluğ 3 Temmuz ile ilgili paylaşım yapınca olanlar oldu. Sosyal medyada gündem olan Uluğ'un 3 Temmuz paylaşımı nedeniyle Akçaabat konseri iptal edildi.

Derya Uluğ'un 3 Temmuz paylaşımı sonrası konseri iptal oldu!

Şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medyada yaptığı 3 Temmuz paylaşımı sonrası Trabzonsporlu taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Derya Uluğ'un paylaşımı sonrası Trabzon - Akçaabat konseri iptal edildi. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 3 Temmuz hakkında Fenerbahçe lehine paylaşım yapan Derya Uluğ'un ismini kullanmadan sanatçının değiştirildiğini duyurdu.

Derya Uluğ, 3 Temmuz'un 8. yıl dönümünde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda "3 Temmuz bir kumpastır. Aynı zamanda diriliştir, direniştir. Başta Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, yönetim ve oyuncularımız olmak üzere tüm Fenerbahçe camiasının hakkı yenmiştir. Unutmadık, unutmayacağız" sözlerini kullanmıştı.

AKÇAABAT BELEDİYESİ'NDEN DERYA ULUĞ AÇIKLAMASI

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim resmi siteden yaptığı açıklamada, "Bu yıl 29.sunu düzenleyecek olduğumuz Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali hazırlıklarımız tamamlandı. Ancak konser verecek sanatçılardan biri “3 Temmuz Süreci” ile ilgili şahsi Twitter hesabından bir açıklama yapmış, bu açıklama halkımızda büyük tepkiye yol açmıştır. Trabzonspor bizim kırmızı çizgimizdir. Ben de iyi bir Trabzonspor taraftarıyım. Sanata saygımız sonsuzdur. Herhangi bir olumsuzluğu mahal vermemek için istişarelerde bulunduk. Açıklamayı yapan sanatçı değiştirilmiştir. Konuyla alakalı gerekli düzenleme yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

DERYA ULUĞ'UN AÇIKLAMASI

Yaşananların ardından Uluğ da bir açıklama yaparak "Attığım tweetin Trabzon halkıyla Trabzonspor camiası ile hiçbir ilgili olmamakla birlikte asla ve kat'a bir ima içermemektedir. Nefret dili yaratarak başka bir tarafa çekip Trabzon'u hedef gösterme manası yaratılmıştır. Yazılanları hayret ve üzüntü içerisinde okuyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı yayınladığı açıklamada: "Bir birikimim, duygularım, fikirlerim ve her birey gibi ifade özgürlüğüm var. Sadece sizinle aynı fikirde olmadığım için tehdit ve hakaretlere maruz kalmak dışında Akçaabat konserimin iptaline karar verildi" ifadelerini kullandı.

İşte Uluğ'un açıklaması:

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Derya Uluğ Derya Uluğ fenerbahçe 3 temmuz

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