Derya Uluğ yeni tarzıyla konuşturdu! O hallerine beğeni yağdı! "Yerli Shakira mübarek"

Derya Uluğ paylaşımlarıyla kendinden söz ettirmeye devam ediyor. En son sevgilisi Asil Gök ile olan sahne performansıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı bu kez de yeni tarzıyla konuşuluyor.

Derya Uluğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Saçlarını kabartan ünlü şarkıcı, Shakira'ya benzetildi.

Saçlarını sarı yapan ve kabartarak poz veren Derya Uluğ'un yeni tarzı sevenleri tarafından oldukça beğenildi.

'YERLİ SHAKIRA MI OLDUN SEN?'

Ünlü şarkıcının o hallerini görenler 'Yerli Shakira mı oldun sen?', 'Aslan yelesi maşallah', 'Yerli Hakira mübarek' gibi yorumlarda bulundular.

21 Şubat 1986, İzmir doğumlu olan Derya Uluğ, aslen Balkan göçmenidir.

Daha 8 yaşındayken bir ses yarışmasına katılan Uluğ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünde okumuş ve sonrasında Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında yüksek lisans yapmıştır.

3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, ilk teklisi Okyanus ile müzik sektörüne giriş yaptı ve bu şarkısıyla 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülünü kazandı.





