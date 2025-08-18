Mynet Trend

Deste deste paralarla videoları vardı! Ünlülerin kuyumcusu 'Ersan Diamond' gözaltına alındı

Ufuk Dağ

Çektiği lüks takı, mücevher ve saatler videolarıyla tanınan ünlülere de kuyumculuk yapan 'Ersan Diamond' lakaplı sosyal medya fenomeni Ersan Gülmez gözaltına alındı. Gözaltı nedeninin ise İstanbul’da düzenlenen Selahattin Yılmaz operasyonu olduğu belirtildi.

Sosyal medyada çektiği videolarla ününe ün katan, mücevher ve saat satan "Ersan Diamond" lakaplı fenomen Ersan Gülmez'in gözaltına alındığı öğrenildi. Gülmez'in Instagram'da 755 bin takipçisi bulunuyor.

BİRÇOK ÜNLÜ MÜŞTERİSİ

Mücevher, takı, saat satan "Ersan Diamond" lakaplı Ersan Gülmez, kuyumculuğun yanı sıra sosyal medya fenomenliği ile de biliniyor. Satışını yaptığı ürünleri tanıttığı videolarla ünlenen Ersan Diamond, çok sayıda ünlüye de satış yaptığı biliniyor. Aslen Elazığlı olduğu ve İstanbul’da yaşadığı bilinen Ersan Diamond'ın, sosyal medya hesabında 755 bin takipçisi var. Daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da katılan Ersan Diamond ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GÖZALTINA ALINDI

EKOL TV'de yer alan habere göre Ersan Diamond'ın, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı gerekçesi ise İstanbul’da düzenlenen Selahattin Yılmaz operasyonu olduğu belirtildi.

Gözaltı mücevher saat
