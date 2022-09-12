Detay eş anlamlısı nedir? Detay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aynı anlama gelen fakat farklı şekillerde yazılan sözcükler eş anlamlı kelimelerdir. Bu nedenle cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Asıl sözcük yerine eş anlamlısının kullanılması genel olarak cümle anlamını bozmaz. Ancak bazen kelimelerin birden fazla anlamı olabilir. Birden fazla anlamı olan kelimelerin eş anlamlısı olan kelime, asıl kelimenin tüm anlamlarını karşılamaz. Bu yüzden bazen anlam karışıklığı ve anlatım bozukluğu yaşanabilir. Eş anlamlı kelimeleri seçerken mutlaka cümlenin bağlamına ve anlamına bakmak gerekir.
Detay ilk etapta fark edilemeyen, bir süre incelendikten sonra ortaya çıkan bilgilere denir. Detay sözcüğünün üç eş anlamlısı vardır. Bunlar:
Detay kelimesi dilimize Fransızca "detail" kelimesinden geçmiş olsa da eş anlamlı kelimeleri Arapçadır.
Detayın eş anlamlıları ile örnek vererek açıklayacak olursak: