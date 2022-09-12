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Detay eş anlamlısı nedir? Detay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılış olarak farklı olup aynı anlama gelen kelimelere eş anlamlı veya anlamdaş denir. Dilimize Fransızcadan geçen bir sözcük olan detay kelimesinin eş anlamlıları bulunur. Bu anlamdaşlar, detay sözcüğü yerine cümle içerisinde kullanılabilir. Peki, detay kelimesinin eş anlamı nedir?

Detay eş anlamlısı nedir? Detay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aynı anlama gelen fakat farklı şekillerde yazılan sözcükler eş anlamlı kelimelerdir. Bu nedenle cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Asıl sözcük yerine eş anlamlısının kullanılması genel olarak cümle anlamını bozmaz. Ancak bazen kelimelerin birden fazla anlamı olabilir. Birden fazla anlamı olan kelimelerin eş anlamlısı olan kelime, asıl kelimenin tüm anlamlarını karşılamaz. Bu yüzden bazen anlam karışıklığı ve anlatım bozukluğu yaşanabilir. Eş anlamlı kelimeleri seçerken mutlaka cümlenin bağlamına ve anlamına bakmak gerekir.

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Detay kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Detay ilk etapta fark edilemeyen, bir süre incelendikten sonra ortaya çıkan bilgilere denir. Detay sözcüğünün üç eş anlamlısı vardır. Bunlar:

  • Ayrıntı: Ayrıntı kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir.
  • Teferruat: Teferruat kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir.
  • Tafsilat: Tafsilat kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir.

Detay kelimesi dilimize Fransızca "detail" kelimesinden geçmiş olsa da eş anlamlı kelimeleri Arapçadır.

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Detayın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Detayın eş anlamlıları ile örnek vererek açıklayacak olursak:

  • Bu konu hakkında daha fazla ayrıntı verebilir misiniz?
  • Ödevi anlamam için daha ayrıntılı bir şekilde anlatabilir misiniz?
  • Size verilen işi teferruatlı bir şekilde yapmanız gerekiyor.
  • Gönderilen dosyayı teferruatlı bir şekilde incelediniz mi?
  • İş teklifinizin tafsilatını benimle yazılı olarak paylaşabilirseniz sevinirim.
  • Bu önemli dosyanın tafsilatlarını hâlâ inceleyememiştim.
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