Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek

Bloomberg’in haberine göre, bu yıldan itibaren banka, daha önce yaptığı üniversite kampüs ziyaretlerini sonlandırarak eleman alımı için yeni bir sistem kullanma kararı aldı.
JP Morgan’ın üniversitelere gönderdiği mektupta, bundan böyle adaylardan, yapay zeka içerikli davranışsal bilimsel oyunları oynamalarını isteyecek.
Yapay zeka oyunlarıyla eleman alımı şirketi Pymetrics ile birlikte çalışan yatırım bankası, bu sayede yıl boyunca çok daha fazla öğrenciye erişmeyi ve her kesimden öğrencinin de iş başvurusu yapabilmesini amaçlıyor.
Habere göre, banka ayrıca işe alım sürecinde adaylardan kendilerini görüntülü olarak tanıtmalarını isteyecek.
Adayın kendini video ile tanıttığı iş başvurusu tekniği aralarında çok sayıda bankanın da bulunduğu 700’den fazla şirket tarafından kullanılıyor.
KAYNAK:DHA
Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt
Ulaşım müjdesi! O soruyu böyle yanıtladı
Sigarayı mı bırakmak istiyorsunuz? İşte tiryakilere özel yol haritası
Bu oteller bildiğinizden çok farklı
Doğanın kalbine yolculuk
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Oğlunuz ya da kızınız eşcinsel mi?
Sosyal medyanın yeni trendi: Dinozor kediler
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Okuyucu Yorumları 0 yorum