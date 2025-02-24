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Dev derbi için nefesler tutuldu! Saatler kala efsane isimden çarpıcı açıklama: "Kazanan şampiyon olacak!"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
24.02.2025 14:25
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Ezeli rekabette Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam 20.00'de kozlarını paylaşacak. Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacak iki ekipte hazırlıklar tamam. Türkiye nefesini tuttu bu maça kilitlendi. Maçı kimin kazanacağına dair de yorumlar birbiri ardına geliyor. Sarı-Kırmızılıların efsanesi Tanju Çolak da konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Çolak açıklamasında, "Bu akşam kazanan şampiyon olacak" dedi.

Dev derbi için nefesler tutuldu! Saatler kala efsane isimden çarpıcı açıklama: "Kazanan şampiyon olacak!"

Türkiye ve dünyanın en önemli derbileri arasında gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bu akşam RamsPark Stadı'nda oynanacak. Dev mücadele öncesi milyonlarca futbolsever maça odaklandı. Sezonun belki de kilidini açacak karşılaşmadan önce Galatasaray'ın efsanevi eski futbolcusu Tanju Çolak, EKOL TV'ye maç sonucuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

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"BU AKŞAM KAZANAN ŞAMPİYON!"

Çolak'ın maç değerlendirmesiyle ilgili öne çıkanlar şu şekilde:

"Bence son 10 yılın en önemli ve değerli derbisine çıkıyor iki takım da. Zor olacak. Biraz sert geçecek. Her iki takım da kazanmak istiyor, iki takım da şampiyonluk adayı. Her iki takımda da zaman zaman iyi oynamalar zaman zaman kötü oynamalar var. Zaman zaman ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde zorluklar var. Her şey var ama bu akşam artık kara da beyaz da ortaya çıkacak.

Bu akşam kazanan bence şampiyon olacak!"

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"BU HAKEM HAKKINDA FUHUŞTAN, BAHİSTEN BAHSEDİLİYOR..."

Çolak'a maçın hakemiyle ilgili gelen soru üzerine Çolak şu değerlendirmede bulundu:

"Ben hayret ediyorum. Böyle hakemleri doğru bildiğimiz, inandığımız hakemler neden gelmiyor? Bu adam hakkında fuhuştan, bahisten bahsediliyor. Bu neden yapılıyor? Bu kaos hep böyle devam edecek mi? Çözmüş değilim ama burnumuza kötü kokular geliyor. Çirkin dedikodular geliyor. Konuşulanlar kadar kötü mü yönetecek göreceğiz. 45 yaşına gelmiş şampiyonlar liginde hakemlik yapmış kalitede, kendini gösterebilecek mi? Bunu merak ediyorum. İlk 20 dakikada kendini belli eder zaten."

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