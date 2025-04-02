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  4. Dev derbinin anahtarı İskoçya'da! Okan Buruk'un taktiği belli oldu

Dev derbinin anahtarı İskoçya'da! Okan Buruk'un taktiği belli oldu

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.04.2025 11:26
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'a ligde 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi taktiğini belirledi. Buruk'un, Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup eden Rangers'ı referans alması bekleniyor. İşte tüm detaylar!

Dev derbinin anahtarı İskoçya'da! Okan Buruk'un taktiği belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak maç Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Ligde son olarak deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, kupada sarı-lacivertlileri evinde eleyerek tekrar moral bulmak istiyor. Sarı-lacivertli takım ise ezeli rakibini mağlup ederek psikolojik üstünlüğü eline almanın hesaplarını yapıyor. Kıran kırana geçecek mücadele öncesi herkes merak içerisinde.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe karşısında nasıl bir taktik disiplin belirleyeceği belli oldu.

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RANGERS REFERANS ALINACAK

Lig'deki son Galatasaray-Fenerbahçe maçında başarılı bir performans sergileyen Mario Lemina, Okan Buruk tarafından bu maç için özel olarak hazırlandı.

Öte yandan sağ bek pozisyonu için ise Frankowski yerine Kaan Ayhan düşünülüyor.

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SARI-KIRMIZILILAR RANGERS MAÇINI BAZ ALACAK

Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk dev derbi öncesi taktiğini Rangers maçına göre belirledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Rangers'a 3-1 kaybetmişti.

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İskoç temsilcisi Rangers'ın taktiği üzerinden Sarı-Lacivertlilerin zaaflarını analiz eden Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'den savunma arkası koşuları bekleyecek.

Sarı-Kırmızılılar ayrıca orta sahayı kalabalık tutma niyetinde.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk José Mourinho Derbi fenerbahçe galatasaray
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