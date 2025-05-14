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Dev finalde kaleci sürprizi! Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi herkesi ters köşe yapan karar... İşte ilk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'ndaki final müsabakası öncesi kenti büyük coşku sararken futbolseverler stadı doldurdu. Sarı-Kırmızılılar sezonu çifte kupayla tamamlamak isterken, Trabzonspor da kupayı müzesine götürerek hem taraftarlarını mutlu etmek hem de Avrupa biletini almak istiyor. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala iki ekibin de ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Dev finalde kaleci sürprizi! Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi herkesi ters köşe yapan karar... İşte ilk 11'ler
Berker İşleyen

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray Gaziantep'te karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'ndaki final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalarken VAR'da Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

İLK 11'LER

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Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Banza.

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

BU SEZON 3. MAÇ

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Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı Trabzonspor'u 2 maçta da yenmeyi başardı.

Ligin 16. haftasında İstanbul'daki karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 4-3 kazandı. Karadeniz temsilcisinin gollerini ise Ozan Tufan (2) ve Simon Banza attı.

İki ekip, ligin ikinci yarısında ise 4 gün önce karşı karşıya geldi. Papara Park'taki 35. hafta mücadelesini konuk takım Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle 2-0 galip tamamladı.

GALATASARAY SON 7 MAÇI KAZANDI

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Galatasaray, çıktığı son 7 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da aldı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u ise 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 22 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

GALATASARAY TAM KADRO

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Sarı-kırmızılı ekipte önemli müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sakat ve cezalı oyuncusu olmayan Galatasaray, Trabzonspor ile karşısına final maçında tam kadro çıkacak.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

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Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Enis Destan ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

TRABZONSPOR 9 KEZ KAZANDI

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Trabzonspor, daha önce 16 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.

Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013 ve 2023-2024 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.

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Trabzonspor galatasaray türkiye kupası
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