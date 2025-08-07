Mynet Trend

Dev hava yolu şirketi onlarca seferini iptal etti! Yolcular uçaktan indirildi

ABD genelinde United Airlines uçuşları sistem arızası nedeniyle durduruldu. Sorunun giderilmesine rağmen binden fazla uçuş gecikmeli gerçekleşti, onlarca uçuş ise iptal edildi.

Amerikan hava yolu şirketi United Airlines’ta yaşanan teknik bir arıza, ülke genelinde uçuşların durdurulmasına sebep oldu. United Airlines, yaşanan bir teknoloji arızası nedeniyle United markası altında çalışan uçakların kalkış noktalarında bekletildiğini bildirdi. Şirket, yaklaşık iki saat sonra yaptığı yeni açıklamada, "Temel teknoloji sorunu çözüldü. Gecikmeler yaşanabilir ancak ekiplerimiz operasyonları yeniden başlatmak için çalışıyor" dedi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI: HABERDARIZ

Arıza, yerel saatle 18.12’de başladı ve United’a ait uçuş bilgilerinin saklandığı ve diğer sistemler tarafından da kullanılan "Unimatic" adlı sistemde yaşanan kesinti nedeniyle meydana geldi. Şirket, problemin siber güvenlikle ilgili olmadığını vurguladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Chicago, Denver, Houston, Newark ve San Francisco gibi United’ın önemli merkezlerinde uçuşların durdurulduğunu ve toparlanma süreci boyunca gecikmelerin devam edebileceğini belirtti. FAA, “United’ın operasyonlarını etkileyen bir teknoloji sorunundan haberdarız. Kurtarma süreci ilerledikçe bazı gecikmeler yaşanabilir” açıklamasını yaptı.

YOLCULAR UÇAKLARDAN İNDİRİLDİ!

Uçuş takip platformu FlightAware'e göre şu ana kadar binden fazla uçuş gecikti, 40'tan fazla uçuş ise iptal edildi. United, etkilenen yolcuların yemek ve otel masraflarını karşılayacağını duyurdu. Sosyal medyada birçok yolcu, uçak içinde saatlerce bekletildiklerini, hatta bazı uçuşların kalkış öncesi iptal edilerek uçaklardan indirildiklerini yazdı.

